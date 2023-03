AMLO: EU podrá amenazarnos, pero no permitiremos que se viole nuestra soberanía

Las declaraciones del presidente se dan luego de que por días políticos de Estados Unidos han propuesto que las Fuerzas Armadas de ese país se encarguen de combatir a organizaciones del crimen organizado en México, debido a que las responsabilizan del tráfico de fentanilo, una sustancia que por sobredosis está causando la muerte de más de 100,000 estadounidenses cada año.

Acompañado por miles de mexicanos que respondieron a su convocatoria, el presidente ofreció a Estados Unidos cooperación, pero rechazó cualquier tipo de sometimiento.

La soberanía no es un concepto anacrónico ni patriotero; es el respeto a la independencia y dignidad de los pueblos. ¡Gracias! pic.twitter.com/MxpD2xUM9h — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 19, 2023

Además, calificó como “hipócritas” a los políticos republicanos que han propuesto que Estados Unidos intervenga en un asunto que corresponde a México y destacó que, a diferencia de otros gobiernos, en su administración no existen relaciones de complicidad con el crimen organizado.

“Primero quiero dejar de manifesto que ya no es tiempo de Calderón ni de García Luna, que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias de Estados Unidos, ahora no hay simulación, de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco porque no hay corrupción, no hay impunidad ni existen relaciones de complicidad con nadie”, señaló.