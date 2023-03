Ebrard advierte a republicanos: “No vamos a permitir que atropellen a México”

A petición de presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores viajó a Washington para reunirse con el embajador Esteban Moctezuma y los consules, a quienes les planteó la campaña de defensa de México.

"Lo que están diciendo estos señores es casi invadir a México, o sea, si no reaccionamos… ¿entonces qué necesitamos para reaccionar? ¿Qué lo hagan? Tenemos que decirles “no señor, aquí no se va a poder eso, primero porque no es cierto, es falso lo que ustedes dicen. Las bajas las hemos puesto nosotros. Ustedes no tienen 75 bajas por ese número de toneladas”, les dijo el canciller.

En el encuentro el encargado de la política exterior y los diplomáticos revisaron las propuestas de políticos republicanos, quienes han señalado a México de ser responsable de la crisis del consumo de fentanilo en los Estados Unidos, que está quitando la vida a más de 100,000 estadounidenses cada año.

En un comunicado, la cancillería informó que el secretario recordó a los cónsules que México ha sido aliado de Estados Unidos en la lucha contra el fentanilo y muestra de ello es que el decomiso de esa sustancia muestra cifras récord en esta administración.

A pesar de ello, el canciller criticó que se haya llegado al extremo de proponer una intervención en México.

“Con este costo de vidas humanas, ¿cómo es que estos señores se atreven a cuestionar nuestro compromiso o, peor aún, a pedir una intervención en nuestro país?”, cuestionó.

Además de la defensa de México, se pidió a los cónsules emprender una campaña para informar sobre lo que está haciendo México en contra del fentanilo y organizaciones criminales.