Marcelo Ebrard encabezará misión de defensa de México ante republicanos

“Vamos a defender nuestra soberanía y el presidente (Joe) Biden no tiene esa postura, son estos legisladores republicanos; entonces, si siguen ofendiendo a México, nosotros vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos, 'que el que no quiere a su patria, no quiere su madre' y estoy seguro que no solo los mexicanos, también de otros países de América Latina que están en Estados Unidos y hasta los mismo estadounidenses van a estar a favor de nosotros porque ese no es el camino, el de amenazar, el del sometimiento, la invasión… qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes. ¡A México se le respeta!", sentenció.

Así, de nueva cuenta, el canciller tendrá una misión más en el extranjero. Cabe recordar que, en octubre de 2022, Ebrard viajó a Washington para defender también ante las autoridades de EU, la polémica reforma de la Guardia Nacional, mediante la cual se reforzó el papel del Ejército en las tareas policiales.

En rueda de prensa en el Departamento de Estado junto a su homólogo estadounidense, Antony Blinken, la cual se llevó a cabo después de que se celebró una sesión del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad en EU, Ebrard subrayó en esa ocasión que la Guardia Nacional, formada principalmente por militares, al realizar tareas policiales no implicará que fueran a ocurrir abusos de los derechos humanos.

Además, hace apenas unos días el canciller también entró en defensa de México, esto luego de que el pasado 2 de marzo demandó al gobierno de EU, respetar el "proceso legislativo" de México, luego de que en medio del debate sobre el "plan B" de reforma electoral de López Obrador, Blinken se pronunció a favor de las instituciones electorales independientes.

"Con Antony Blinken. México siempre ha sido respetuoso de los procesos legislativos en EU y demanda el mismo respeto para con los nuestros. Es un asunto esencial el respeto mutuo a nuestras soberanías, también comentamos lucha contra fentanilo y otros temas", indicó el canciller en redes sociales.