AMLO: reforma o ministros honestos, la ruta para transformar al Poder Judicial

El titular del Ejecutivo federal explicó que desde la Presidencia de la República no se impulsará ninguna reforma al Poder Judicial, a pesar de que en su momento “hizo suya” la propuesta del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar, para transformar a ese poder.

De acuerdo con el presidente, para que se dé la transformación en el Poder Judicial se pueden seguir dos vías: la primera es que sean los propios integrantes del Judicial los que inicien los cambios y la segunda es que a quien le toque proponer a los próximos ministros le vaya mejor.

“Otra posibilidad es que el titular del ejecutivo, que es el que propone las ternas para el cambio de ministros cuando se van venciendo sus tiempos, sus periodos. A mí me tocaron proponer cuatro, no me fue muy bien que digamos porque mi propósito era, lo pensé, ‘no voy a enviar una iniciativa porque se debe de respetar la independencia de poderes, pero sí puedo pues proponer cuatro de 11 y lograr con ellos impulsar de arriba hacia abajo la renovación. No pude, me equivoqué con los que propuse, no todos desde luego”, explicó.

Esta no es la primera ocasión en que el presidente asegura que se equivocó con los perfiles de ministros que propuso para integrarse a la Corte: Juan Luis González, Yasmin Esquivel, Margarita Ríos y Loretta Ortiz Ahlf.