Planta de Tesla estará en Nuevo León, anuncia López Obrador

¿Qué dijo AMLO de Tesla?

El presidente informó que con Elon Musk sostuvo dos conversaciones, una desde Chetumal, Quintana Roo, y otra más este lunes al terminar su conferencia matutina.

López Obrador afirmó que la inversión de Tesla significarán más empleos para México, por lo que agradeció al empresario que, a pesar de no tener los mismos subsidios que en Estados Unidos, se haya decidido invertir en tierras mexicanas.

"Hablamos de que no podíamos nosotros, que en el caso de baterías y de la fabricación de semiconductores, otorgar los subsidios que está destinando el gobierno de Estados Unidos donde sí se invierte un peso. El gobierno tiene que dar un 1.50, eso no, un subsidio así no, no podríamos otorgar esos subsidios. Entonces él lo entendió perfectamente y hablamos de que sin esos subsidios las ventajas comparativas de México son únicas en el mundo", detalló.

Luego del anuncio, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, felicitó al presidente López Obrador por la negociación que, dijo, él mismo presenció.

Felicito al Presidente López Obrador por la exitosa negociación con Tesla que garantiza gran inversión con cuidado del agua. Presencié su brillante y exitosa operación en favor de México. @elonmusk mostró su gran estatura ,de agradecerse también a Rohan Patel. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 28, 2023

Samuel García celebra anuncio

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró la llegada de Tesla a Monterrey. En sus redes sociales el mandatario estatal afirmó que con esa decisión gana México.

"Pues muy contentos, muchas gracias al presidente y gracias a Elon Musk por la confianza. ¡Ahora sí Nuevo León, a jalar el doble!", dijo el gobernador de Movimiento Ciudadano en redes sociales.

¡Ganó México, Ganó NL, GANAMOS TODOS! — Samuel García (@samuel_garcias) February 28, 2023

Celebro que Tesla decidiera instalar su nueva planta en Monterrey, Nuevo León; esto se traducirá en desarrollo económico y nuevos empleos para miles de familias. https://t.co/JCUWWGLRcz — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) February 28, 2023

Sobre el tema de la falta de agua en Nuevo León, el gobernador ha dicho que Tesla usará agua tratada y no de consumo humano.

"Nosotros vamos a trabajar con Tesla de la mano para que puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano y que la que utilizan es tratada y es mínima. Nuevo León tiene tres mil litros de agua tratada que dar y Tesla ocupa menos de 100", aseguró la semana pasada el gobernador, luego de que el presidente asegurar que no se podía instalar en el estado por los problemas de agua que sufre la entidad.

El gobernador ha presumido como su entidad es la que capta gran parte de la inversión de los centro de producción en el país.