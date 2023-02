Si Tesla decide instalar su planta en Nuevo León, el gobierno no entregará los permisos, advirtió este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que esa entidad enfrenta problemas de agua.

“Si no hay agua no, no habría posibilidad, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea no es factible”, dijo el presidente cuando se le preguntó qué pasaría si se insiste en instalar la planta en Nuevo León.