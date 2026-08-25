SCJN define cuándo el SAT puede frenar la facturación de una empresa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) determinó que esta medida no procede cuando la autoridad fiscal interrumpe la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) como parte del procedimiento previsto en el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF).

¿El SAT puede interrumpir la emisión de facturas de una empresa?

El artículo 49 Bis del CFF establece un procedimiento para que la autoridad fiscal revise a contribuyentes cuando tiene una presunción de que los CFDI que emiten pueden ser falsos.

Como parte de este procedimiento, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ordenar la suspensión de la emisión de esos comprobantes desde que entrega o notifica la orden de visita. Por lo que, esta medida se mantiene hasta que concluya el procedimiento.

Para una empresa, esto puede tener consecuencias directas, ya que al no poder emitir facturas, puede tener dificultades para cobrar por sus productos o servicios y continuar normalmente con sus operaciones comerciales.