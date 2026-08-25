Morena analizará el caso Rubén Rocha Moya

Durante la presentación de los coordinadores estatales de Morena rumbo a las elecciones de 2027, Hernández señaló que el partido no compartió la decisión de Rocha Moya de regresar a la gubernatura, pese al contexto de cuestionamientos e investigaciones que enfrenta. Explicó que corresponderá a las instancias internas determinar si existe alguna responsabilidad partidista.
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“Una cosa es la que le toca a la autoridad, y otra la que le toca al partido. Nosotros no compartimos esa decisión que en su momento tomó de regresar, pero ya, los órganos internos decidirán”, sostuvo la dirigente morenista.
Hernández explicó que su responsabilidad dentro de Morena está relacionada principalmente con los asuntos electorales, mientras que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será una de las instancias que podría valorar la situación del mandatario sinaloense.
“Vamos a discutirlo. A mí me toca ver lo electoral, pero ahí la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia seguro debe tener una valoración”, indicó.
El pasado viernes, Rocha Moya volvió a asumir la gubernatura de Sinaloa en medio de una investigación de la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con integrantes de “Los Chapitos”. Su regreso generó rechazo dentro de Morena, incluida la dirigencia nacional, las bancadas del partido en el Congreso y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ante la falta de respaldo político a su regreso, el gobernador volvió a solicitar licencia al cargo menos de 36 horas después de haber retomado sus funciones. La decisión abrió una nueva etapa de incertidumbre política en Sinaloa y colocó nuevamente su situación dentro de la discusión nacional de Morena.
Este martes, Hernández advirtió además que quienes buscan “el poder por el poder” o no respaldan a la presidenta Claudia Sheinbaum no tienen cabida en Morena.
¿Quién es la nueva gobernadora de Sinaloa?
Este martes, la diputada federal Graciela Domínguez Nava fue elegida como gobernadora interina, luego de la separación del cargo de Rubén Rocha Moya, señalado por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Estados Unidos coloca a Rocha Moya dentro de una presunta estructura de protección política y gubernamental relacionada con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación, cuando Rocha Moya buscaba la gubernatura en 2021 habría sostenido reuniones con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, ''El Chapo''. Los fiscales estadounidenses sostienen que en esos encuentros se habría planteado un acuerdo: Los Chapitos apoyarían su candidatura y, a cambio, Rocha Moya permitiría la colocación de funcionarios favorables al grupo y le garantizaría condiciones para operar sin interferencia de las autoridades.
La acusación sostiene además que el respaldo del grupo criminal no habría sido únicamente financiero o político. Según los fiscales, integrantes de "Los Chapitos" habrían intervenido durante el proceso electoral mediante amenazas, intimidaciones y robo de boletas y urnas de candidatos opositores. El documento también afirma que policías estatales habrían recibido instrucciones de no intervenir ante algunos de esos hechos.
La tesis de los fiscales estadounidenses va más allá de la elección. Según la acusación, después de que Rocha Moya ganó la gubernatura habría existido otro encuentro con integrantes de "Los Chapitos" en el que se habría acordado que el grupo tendría control sobre la policía estatal de Sinaloa.
El documento señala asimismo que, durante su administración, "Los Chapitos" habrían conseguido influencia sobre distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia, entre ellas la Fiscalía estatal, la Policía de Investigación, la Policía Estatal y corporaciones municipales de Culiacán.