Morena analizará el caso Rubén Rocha Moya

“Una cosa es la que le toca a la autoridad, y otra la que le toca al partido. Nosotros no compartimos esa decisión que en su momento tomó de regresar, pero ya, los órganos internos decidirán”, sostuvo la dirigente morenista.

Hernández explicó que su responsabilidad dentro de Morena está relacionada principalmente con los asuntos electorales, mientras que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será una de las instancias que podría valorar la situación del mandatario sinaloense.

“Vamos a discutirlo. A mí me toca ver lo electoral, pero ahí la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia seguro debe tener una valoración”, indicó.

Rubén Rocha Moya llegó al Gobierno de Sinaloa en el 2021. (Foto: Cuartoscuro )

El pasado viernes, Rocha Moya volvió a asumir la gubernatura de Sinaloa en medio de una investigación de la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con integrantes de “Los Chapitos”. Su regreso generó rechazo dentro de Morena, incluida la dirigencia nacional, las bancadas del partido en el Congreso y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante la falta de respaldo político a su regreso, el gobernador volvió a solicitar licencia al cargo menos de 36 horas después de haber retomado sus funciones. La decisión abrió una nueva etapa de incertidumbre política en Sinaloa y colocó nuevamente su situación dentro de la discusión nacional de Morena.

Este martes, Hernández advirtió además que quienes buscan “el poder por el poder” o no respaldan a la presidenta Claudia Sheinbaum no tienen cabida en Morena.

¿Quién es la nueva gobernadora de Sinaloa?

Este martes, la diputada federal Graciela Domínguez Nava fue elegida como gobernadora interina, luego de la separación del cargo de Rubén Rocha Moya, señalado por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.