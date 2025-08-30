El rezago será uno de los principales retos que deberán enfrentar, considera la especialista de Impunidad Cero.

“Puede ser una bola de nieve, pues las personas que van a llegar a los puestos van a tener también una curva de aprendizaje y no sabemos si eso demore aún más la resolución de los asuntos”, considera Morales.

Otro desafío será acelerar la transición del sistema tradicional al sistema de juicios orales, pues en junio de 2024 se autorizó la extinción de 24 juzgados civiles y 11 familiares.

“Ya se tiene que implementar la oralidad en estos asuntos a partir de que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, apunta.

La cercanía de Morena con el Tribunal de Disciplina

Una nueva figura clave será el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial de la ciudad, el cual será el encargado de vigilar la ética y el actuar en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, tanto de jueces y juezas como de otros servidores públicos, con el fin de detectar y sancionar transgresiones como corrupción, abuso de autoridad y negligencia.

Nicolás Jerónimo Alejo, quien será el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial en la ciudad por haber obtenido la mayor cantidad de votos (358,333), ha sido señalado de tener lazos con Morena.

Fue agente ministerial en la Unidad Especial de Investigación del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), cuando a cargo de dicha unidad se encontraba Rosendo Gómez Piedra, quien fue removido en junio luego de que familiares de los 43 normalistas desaparecidos solicitaran su despido ante la falta de resultados.