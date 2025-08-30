La CDMX activa operativo de Regreso a Clases para 1.9 millones de estudiantes

La mandataria capitalina instruyó a distintas dependencias de su administración a garantizar que los casi dos millones de estudiantes, así como personal docente y padres de familia, tengan un traslado seguro y con los menores contratiempos posibles.

Por ello pidió además a las alcaldías, al C5, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Participación Ciudadana y a la Secretaría de Salud a mantenerse al tanto del dispositivo para actuar en el momento en que sea requerido.

“El arranque escolar puede significar problemas de tránsito, congestionamientos o situaciones difíciles que enfrentar. El gran objetivo es garantizar un inicio de clases con seguridad y con paz”, resaltó.

Clara Brugada destacó que el despliegue policial no se limitará al primer día de clases ni a la primera semana. Como parte del programa Auxilio Escolar, la policía capitalina mantendrá vigilancia permanente durante todo el ciclo escolar, tanto en las entradas como en las salidas de los estudiantes.