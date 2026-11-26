En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con autoridades de Puebla, Morelos y la Ciudad de México.

Como parte de la Operación Enjambre, autoridades federales y locales detuvieron a Eduardo “N”, presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado. Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron identificar indicios que vinculan a Eduardo “N” con el líder de “Los Zúñiga”. Este grupo es investigado por robo al autotransporte de carga en la carretera federal 150-D Puebla–Veracruz, así como por extorsión, secuestro exprés, asaltos en la carretera y delitos contra la salud. En la detención participaron @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico, en coordinación con autoridades de Puebla, Morelos y la Ciudad de México. En septiembre se realizaron 23 cateos en Esperanza, Puebla, donde fueron detenidas 12 personas, entre ellas el presidente municipal y la directora de Seguridad Pública. Ese mismo mes fue detenido otro alcalde de Puebla. En octubre se realizaron dos inspecciones en inmuebles vinculados con el grupo. Con la detención de Eduardo “N”, suman seis servidores públicos detenidos, entre ellos tres presidentes municipales, como resultado de 28 acciones operativas. Agradecemos al gobernador de Puebla, @armentapuebla_. Seguiremos trabajando para cumplir la instrucción de la presidenta @Claudiashein de combatir la impunidad. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 26, 2026



El secretario Omar García Harfuch informó en septiembre se realizaron 23 cateos en el municipio de Esperanza, Puebla, donde fueron detenidas 12 personas, entre ellas el presidente municipal y la directora de Seguridad Pública. Ese mismo mes también fue detenido otro alcalde poblano.

En octubre se llevaron a cabo dos inspecciones en inmuebles relacionados con el grupo delictivo.

Con la captura de Eduardo, suman seis servidores públicos detenidos, entre ellos tres presidentes municipales, como resultado de 28 acciones operativas de la Operación Enjambre.

¿Dónde está Atzitzintla?

Atzitzintla se encuentra ubicado en la zona oriental de Puebla, en la región de Valle de Serdán, cerca de los límites con el estado de Veracruz.

El municipio cuenta con 17 localidades y tiene una población de poco más de 9,500 pesonas. Su clima es frío la mayor parte del año.

De acuerdo con información oficial, más del 90% de su población se encuentra en pobreza.

Entre sus actividades destaca el trabajo agrícola. El maíz, el chícharo y la lechuga forman los principales cultivos en la región.

El pueblo tiene relevancia turística y natural. Parte del Citlaltépetl, más conocido como el Pico de Orizaba, forma parte de su territorio. En los límites de Atzitzintla también se encuentra una de las entradas a la Sierra Negra, donde está el Gran Telescopio Milimétrico.