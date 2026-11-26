También se requiere contar con el pleno ejercicio de los derechos al ser ciudadano mexicano, o extranjero con condición migratoria que permita la función; no contar con condenas por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico; y no estar inhabilitado para el servicio público.
Restricciones constitucionales: Conforme al artículo 38 de la Constitución, no podrán ingresar quienes tengan sentencia firme por violencia familiar, delitos contra la libertad sexual, violencia política de género o figuren en el registro de deudores alimentarios morosos.
La persona contratada brindará soporte operativo y documental a la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación, y de acuerdo con el DOF Entre las responsabilidades cotidianas destacan:
- Compilación normativa: Recopilar y consolidar información de carácter normativo en materia de medios de comunicación para fundamentar análisis técnicos.
- Recepción y seguimiento: Registrar y controlar la documentación que ingresa a la unidad, dando seguimiento a los asuntos turnados a las diversas áreas.
- Análisis preliminar: Evaluar asuntos normativos en materia de medios de comunicación para facilitar la toma de decisiones institucionales.
- Organización de archivos: Ejecutar la integración, orden y resguardo de los expedientes que conforman el soporte documental de los trámites atendidos.
La convocatoria establece que el registro de aspirantes y revisión curricular: Del 25 de noviembre al 08 de diciembre de 2026.
Los exámenes de conocimientos, evaluaciones de habilidades, revisión documental y entrevistas, se realizarán a partir del 11 de diciembre de este año.
Para iniciar el proceso se requiere iniciarlo en línea en la página de TrabajaEn