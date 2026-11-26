¿Qué vacante ofrece la Segob en la CDMX?

Según lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la vacante que se ofrece es de Auxiliar Administrativo con un acuerdo con un sueldo de 15,182 pesos mensuales brutos, de acuerdo con el Manual de Percepciones.

El área o la adscripción está dentro de la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación. El documento detalla que el área de trabajo es en la CDMX. La Segob se localiza sobre la calle Abraham González número 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, mejor conocida como Bucareli.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en la Segob?

La dependencia destaca que la convocatoria busca atraer a jóvenes interesados en iniciar su trayectoria profesional en el Gobierno federal.

Para participar en el concurso de selección, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Edad: Tener entre 18 y 29 años cumplidos al momento de realizar la inscripción en el portal institucional (requisito validado a través de la CURP).

- Nivel de estudios: Contar con nivel preparatoria o bachillerato en grado de terminado o pasante.

- Experiencia laboral requerida: Acreditar un mínimo de 1 año de experiencia en áreas de apoyo ejecutivo, apoyo administrativo, ciencias económicas, ciencia política o administración pública.

- Capacidades gerenciales: Demostrar habilidades clave en Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados.

- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra o ministro de algún culto.