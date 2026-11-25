El acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de noviembre de 2026 por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en donde la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO) establece acciones concretas de simplificación y digitalización para los trámites relacionados con la CURP.

¿En qué trámites se simplificó el uso de la CURP?

En el DOF se establece la unificación de los siguientes siete trámites independientes de asignación de la CURP en una sola modalidad denominada "Asignación de la CURP" (con la nueva homoclave unificada SEGOB-2026-069-003).

Los trámites fusionados corresponden a los siguientes:

- Asignación por Nacimiento.

- Asignación por Naturalización.

- Asignación Temporal para Personas Mexicanas Repatriadas.

- Asignación para solicitantes de Asilo político.

- Asignación para solicitantes de Refugio y Protección Complementaria.

- Asignación para personas extranjeras con condición de Visitantes.

- Asignación para personas extranjeras con condición de Residentes Temporales o Permanentes.

Es decir, esta reforma elimina la fragmentación regulatoria que dividía las solicitudes según la condición del usuario —como nacimiento, naturalización, repatriación o diversas categorías migratorias y de refugio— e integra la gestión al Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios mediante la plataforma Llave MX para permitir su inicio de forma remota y transparente.