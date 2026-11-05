CURP Digital y Expediente Digital Ciudadano son oficialmente documentos de identidad digital: qué son y cómo sacarlos

Para iniciar el proceso se recomienda:

Consultar con el Registro Civil de la entidad dónde se realiza el registro de la CURP biométrica y si es necesario agendar una cita. Tener a la mano la CURP vigente y certificada. Presentar una identificación oficial vigente y el documento probatorio de identidad, como el acta de nacimiento. Proporcionar los datos de contacto que solicite el módulo. Acudir personalmente para la captura de los datos biométricos.

Durante el procedimiento se realiza la toma de fotografía y huellas dactilares, entre otros datos que forman parte del registro biométrico.

El trámite de incorporación de datos biométricos es gratuito. Sin embargo, la disponibilidad de módulos y los procedimientos de atención deben consultarse con el Registro Civil de cada entidad.

Una vez que se encuentre disponible la versión digital, esta será responsabilidad de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La CURP tradicional, por su parte, puede consultarse e imprimirse gratuitamente en el portal oficial: https://www.gob.mx/curp/ .

¿Qué es el Expediente Digital Ciudadano?

El Expediente Digital Ciudadano es una herramienta tecnológica que permitirá reunir y consultar los documentos y datos personales que distintas dependencias del Gobierno tienen registrados sobre una persona.

Su objetivo es evitar que los ciudadanos tengan que entregar repetidamente los mismos documentos para realizar trámites, siempre que la información ya esté disponible en los sistemas gubernamentales y pueda consultarse mediante mecanismos de interoperabilidad.

El artículo 76 de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos establece que esta herramienta permitirá conectar bases de datos, registros y sistemas de las instituciones públicas para consultar, integrar o transferir de manera segura documentos e información necesarios para gestionar servicios y trámites digitales.

Por ejemplo, una persona podrá utilizar documentos que ya haya obtenido del Registro Civil sin tener que volver a descargarlos, imprimirlos o presentarlos ante otra dependencia, siempre que el trámite y los sistemas correspondientes estén integrados.

La ley también establece dos condiciones importantes:

El uso de los documentos y datos deberá contar con el consentimiento de la persona titular.

Las dependencias no podrán solicitar información que ya esté disponible en el Expediente Digital Ciudadano ni documentos digitales que tengan en su poder.

Además, los documentos digitales incorporados al expediente tendrán los mismos efectos jurídicos que los documentos físicos, de acuerdo con el artículo 80 de la legislación.

¿Cómo obtener el Expediente Digital Ciudadano?

Para acceder al expediente digital se necesita una cuenta de Llave MX, el mecanismo de autenticación e identificación digital del Gobierno federal.

La plataforma oficial Expediente MX indica que el acceso se realiza mediante esta cuenta y permite consultar los documentos y trámites que ya se encuentran integrados.

Para crear una cuenta de Llave MX se deben seguir estos pasos:

Ingresar a https://www.llave.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml Capturar la CURP y los datos personales solicitados. Registrar un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico. Crear una contraseña segura. Completar el proceso de validación de los datos.

Una vez creada la cuenta, se puede ingresar a https://www.expedientemx.gob.mx/ y acceder al expediente digital.

La plataforma señala que actualmente permite consultar trámites y documentos del Registro Civil, entre ellos:

Copias certificadas de actas de nacimiento.

Copias certificadas de actas de matrimonio.

Copias certificadas de actas de defunción.

Captura de actas.

Corrección de actas.

Aclaración de actas.

También contempla la incorporación de servicios relacionados con el Número de Seguridad Social, las semanas cotizadas y la vigencia de derechos.

La disponibilidad de documentos y servicios depende de su integración a la plataforma.

¿La CURP digital y el Expediente Digital Ciudadano son obligatorios?

La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos establece a la CURP como fuente única de identidad para los trámites y servicios en los que se requiera identificar o autenticar a una persona.

Sin embargo, esto no significa que todas las personas deban contar de inmediato con una cuenta de Expediente Digital Ciudadano para realizar cualquier trámite.

La legislación contempla una implementación progresiva de las herramientas digitales y establece que las dependencias deberán adaptar sus sistemas para permitir la interoperabilidad.

En el caso de la CURP con datos biométricos, el artículo 67 establece su reconocimiento como identificación oficial una vez que tenga asociados los datos biométricos de su titular.