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México

CURP Digital y Expediente Digital Ciudadano son oficialmente documentos de identidad digital: qué son y cómo sacarlos

La nueva de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos reconoce la CURP Digital y el Expediente Ciudadano como mecanismos de confianza para contratar servicios financieros.
jue 05 noviembre 2026 03:36 PM
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Computadora portátil que muestra una interfaz digital del Gobierno de México con iconos de carpetas, documentos y listas de verificación, en representación del Expediente Digital Ciudadano.
El Expediente Digital Ciudadano permitirá consultar y utilizar documentos personales para facilitar la contratación de servicios financieros digitales, de acuerdo con la nueva Ley de Economía Digital. (Foto: Creada con IA)

La CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano son dos herramientas que, a partir de la publicación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos , servirán como nuevos mecanismos de confianza para facilitar la contratación digital de servicios financieros.

De acuerdo con el decreto, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) se establece que bancos y otras entidades financieras deberán aceptar estos instrumentos cuando las personas usuarias soliciten utilizarlos para contratar servicios financieros de manera digital.

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La nueva legislación busca impulsar el uso de medios de pago electrónicos, facilitar las operaciones financieras digitales y ampliar el acceso de la población a estos servicios.

Pero ¿qué son la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano? Acá te contamos.

¿Qué es la CURP Digital y para qué sirve?

La CURP Digital es la versión digital de la Clave Única de Registro de Población (CURP), de acuerdo con la definición establecida en el artículo 2, fracción III, de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

El artículo 5 establece que este documento deberá ser aceptado como un mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros.

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Además, el artículo 6 señala que las personas usuarias podrán elegir entre utilizar la CURP Digital o cualquier otro mecanismo de identificación oficial para contratar servicios financieros por medios digitales.

Esto significa que no será el único documento que podrán solicitar o utilizar las instituciones financieras para verificar la identidad de sus clientes.

¿Cómo obtener la CURP Digital?

Para el que la CURP Digital sea un documento oficial de identidad se debe tramitar la CURP Biómetrica, la cual es una versión actualizada y reforzada que conserva los 18 caracteres alfanuméricos tradicionales, pero que añade elementos de identificación física únicos para cada persona entre ellos, las huellas dactilares y fotografía. Este documento está en formato físico y digital y que sirve para identificar a cada persona en el Registro Nacional de Población.

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De acuerdo con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, cuando la CURP tenga asociados los datos biométricos de su titular tendrá el carácter de documento nacional de identificación y será una identificación oficial.

Esto significa que las autoridades y los particulares deberán aceptarla para realizar trámites y prestar servicios, sin solicitar otro documento de identificación adicional.

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La versión digital de este documento estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Para realizar el registro de los datos biométricos debes acudir a los módulos habilitados por las autoridades del Registro Civil y de población.

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Para iniciar el proceso se recomienda:

  1. Consultar con el Registro Civil de la entidad dónde se realiza el registro de la CURP biométrica y si es necesario agendar una cita.
  2. Tener a la mano la CURP vigente y certificada.
  3. Presentar una identificación oficial vigente y el documento probatorio de identidad, como el acta de nacimiento.
  4. Proporcionar los datos de contacto que solicite el módulo.
  5. Acudir personalmente para la captura de los datos biométricos.

Durante el procedimiento se realiza la toma de fotografía y huellas dactilares, entre otros datos que forman parte del registro biométrico.

El trámite de incorporación de datos biométricos es gratuito. Sin embargo, la disponibilidad de módulos y los procedimientos de atención deben consultarse con el Registro Civil de cada entidad.

Una vez que se encuentre disponible la versión digital, esta será responsabilidad de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La CURP tradicional, por su parte, puede consultarse e imprimirse gratuitamente en el portal oficial: https://www.gob.mx/curp/ .

¿Qué es el Expediente Digital Ciudadano?

El Expediente Digital Ciudadano es una herramienta tecnológica que permitirá reunir y consultar los documentos y datos personales que distintas dependencias del Gobierno tienen registrados sobre una persona.

Su objetivo es evitar que los ciudadanos tengan que entregar repetidamente los mismos documentos para realizar trámites, siempre que la información ya esté disponible en los sistemas gubernamentales y pueda consultarse mediante mecanismos de interoperabilidad.

El artículo 76 de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos establece que esta herramienta permitirá conectar bases de datos, registros y sistemas de las instituciones públicas para consultar, integrar o transferir de manera segura documentos e información necesarios para gestionar servicios y trámites digitales.

Por ejemplo, una persona podrá utilizar documentos que ya haya obtenido del Registro Civil sin tener que volver a descargarlos, imprimirlos o presentarlos ante otra dependencia, siempre que el trámite y los sistemas correspondientes estén integrados.

La ley también establece dos condiciones importantes:

  • El uso de los documentos y datos deberá contar con el consentimiento de la persona titular.
  • Las dependencias no podrán solicitar información que ya esté disponible en el Expediente Digital Ciudadano ni documentos digitales que tengan en su poder.

Además, los documentos digitales incorporados al expediente tendrán los mismos efectos jurídicos que los documentos físicos, de acuerdo con el artículo 80 de la legislación.

¿Cómo obtener el Expediente Digital Ciudadano?

Para acceder al expediente digital se necesita una cuenta de Llave MX, el mecanismo de autenticación e identificación digital del Gobierno federal.

La plataforma oficial Expediente MX indica que el acceso se realiza mediante esta cuenta y permite consultar los documentos y trámites que ya se encuentran integrados.

Para crear una cuenta de Llave MX se deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar a https://www.llave.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml .
  2. Capturar la CURP y los datos personales solicitados.
  3. Registrar un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico.
  4. Crear una contraseña segura.
  5. Completar el proceso de validación de los datos.

Una vez creada la cuenta, se puede ingresar a https://www.expedientemx.gob.mx/ y acceder al expediente digital.

La plataforma señala que actualmente permite consultar trámites y documentos del Registro Civil, entre ellos:

  • Copias certificadas de actas de nacimiento.
  • Copias certificadas de actas de matrimonio.
  • Copias certificadas de actas de defunción.
  • Captura de actas.
  • Corrección de actas.
  • Aclaración de actas.

También contempla la incorporación de servicios relacionados con el Número de Seguridad Social, las semanas cotizadas y la vigencia de derechos.

La disponibilidad de documentos y servicios depende de su integración a la plataforma.

¿La CURP digital y el Expediente Digital Ciudadano son obligatorios?

La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos establece a la CURP como fuente única de identidad para los trámites y servicios en los que se requiera identificar o autenticar a una persona.

Sin embargo, esto no significa que todas las personas deban contar de inmediato con una cuenta de Expediente Digital Ciudadano para realizar cualquier trámite.

La legislación contempla una implementación progresiva de las herramientas digitales y establece que las dependencias deberán adaptar sus sistemas para permitir la interoperabilidad.

En el caso de la CURP con datos biométricos, el artículo 67 establece su reconocimiento como identificación oficial una vez que tenga asociados los datos biométricos de su titular.

¿Qué bancos y entidades deberán aceptar estos documentos?

La nueva legislación contempla que las instituciones que deberán aceptar la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano serán las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, uniones de crédito e instituciones de tecnología financiera, entre otras entidades que ofrecen créditos, préstamos o financiamientos al público.

La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos entró en vigor el 5 de noviembre de 2026, un día después de su publicación en el DOF.

Con este ordenamiento, el Gobierno federal incorpora la identidad y los documentos digitales como herramientas para facilitar la contratación de servicios financieros y avanzar en la adopción de operaciones electrónicas en México.

Tags

CURP biométrica Digitalización Trámites

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