¿Cuáles son los tres exámenes que pide el nuevo reglamento?

El artículo 38 del reglamento detalla las evaluaciones necesarias para demostrar la capacidad física y mental para el manejo de armas, así como la ausencia de consumo de determinadas sustancias.

1. Examen médico

La primera evaluación contempla la revisión de antecedentes relacionados con cuadros convulsivos, trastornos de personalidad y consumo de sustancias depresoras o estimulantes del sistema nervioso central.

Además, el examen deberá valorar distintos aspectos de la salud, entre ellos los signos vitales, la agudeza visual, el campo visual, la percepción de profundidad, la percepción de colores y la capacidad auditiva.

También se incluyen revisiones del aparato cardiovascular, respiratorio y locomotor, así como una evaluación neurológica que considere la coordinación y los reflejos.

2. Examen psicológico

El segundo requisito es una evaluación psicológica que deberá incluir una exploración del estado mental y el resultado de una entrevista psicológica dentro de parámetros de normalidad.

El reglamento establece que se aplicará una batería de pruebas que contemple, al menos, aspectos de personalidad, inteligencia, impulsividad y organicidad.

También deberá incluir una evaluación estructurada del funcionamiento cognitivo y conductual, el estado de ánimo, la ausencia de alteraciones en la sensopercepción y el nivel de energía.

Un aspecto importante es que las entrevistas y los exámenes deberán ser realizados por un especialista en psicología con cédula profesional y autorización oficial para ejercer.