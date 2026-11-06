México comienza prohibición de celulares en el aula; Italia lleva años con la medida y con castigos más estrictos

La regulación se implementó después de una serie de incidentes relacionados con los celulares, como cuando un grupo de alumnos se grabó haciendo bullying a otro estudiante y otros acosando a una profesora.

Con el tiempo, esta primera prohibición perdió efectividad debido al cambio tecnológico, la llegada de smartphones y a que los propios ministerios educativos de Italia promovieron la digitalización en las aulas.





¿Cómo es la prohibición de celulares en las escuelas de Italia?

En 2022, el ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara, emitió una Circular Ministerial para reactivar la prohibición de celulares en las escuelas por considerar que su uso fomenta las distracciones en clase y es una falta de respeto a los docentes.

Un informe del Senado italiano de ese año concluyó que el uso indiscriminado de las pantallas en horario escolar afectaba la capacidad de atención, concentración y memoria de los alumnos. Esta Circular Ministerial permitía que los dispositivos se usarán solo con fines pedagógicos.

Sin embargo, en 2024 se amplió la medida y se decretó la prohibición total de los celulares en las aulas. Es decir, ya no se permite su uso ni con fines académicos, salvo que sean necesarios para estudiantes con discapacidad o problemas de aprendizaje. El uso de tabletas y computadoras bajo vigilancia de los docentes sí está permitido.

Algunos italianos se han posicionado en contra de esta prohibición extendida, pues consideran que las escuelas deberían enseñar a hacer un uso responsable de los celulares y no descartarlos por completo.





Castigos en Italia por usar celulares en escuelas

A la par de la prohibición de los celulares, el modelo educativo italiano contempla un sistema de evaluación del comportamiento, establecido por ley.