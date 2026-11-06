Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

México comienza prohibición de celulares en el aula; Italia lleva años con la medida y con castigos más estrictos

Italia fue uno de los primeros países del mundo en regular el uso de celulares en las escuelas con medidas cada vez más drásticas para impedir que la estrategia fracase.
vie 06 noviembre 2026 02:01 PM
Añadir Expansión Política en Google
un estudiante deja su celular en un contenedor en clase tras prohibicion de celulares en escuelas
La restricción del uso de celulares en las escuelas entra en vigor este martes 3 de noviembre. (Foto: Imagen generada con IA)

Este 3 de noviembre entró en vigor la prohibición del uso de celulares en las escuelas mexicanas de educación básica. Con esta medida, México se sumó a las decenas de países con regulaciones sobre dispositivos móviles.

Mientras el país arranca con esta estrategia, Italia ya suma casi 20 años desde que prohibió los celulares en las aulas. El Ministerio de Educación italiano anunció esta medida por primera vez en 2007 y se convirtió en el primer país europeo en hacerlo.

Publicidad

La regulación se implementó después de una serie de incidentes relacionados con los celulares, como cuando un grupo de alumnos se grabó haciendo bullying a otro estudiante y otros acosando a una profesora.

Con el tiempo, esta primera prohibición perdió efectividad debido al cambio tecnológico, la llegada de smartphones y a que los propios ministerios educativos de Italia promovieron la digitalización en las aulas.

Para saber más

Un estudiante sostiene un celular mientras toma clases.
Opinión

Prohibir el celular no basta: efectos limitados de una ley que no cambia la realidad por decreto


¿Cómo es la prohibición de celulares en las escuelas de Italia?

En 2022, el ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara, emitió una Circular Ministerial para reactivar la prohibición de celulares en las escuelas por considerar que su uso fomenta las distracciones en clase y es una falta de respeto a los docentes.

Un informe del Senado italiano de ese año concluyó que el uso indiscriminado de las pantallas en horario escolar afectaba la capacidad de atención, concentración y memoria de los alumnos. Esta Circular Ministerial permitía que los dispositivos se usarán solo con fines pedagógicos.

Sin embargo, en 2024 se amplió la medida y se decretó la prohibición total de los celulares en las aulas. Es decir, ya no se permite su uso ni con fines académicos, salvo que sean necesarios para estudiantes con discapacidad o problemas de aprendizaje. El uso de tabletas y computadoras bajo vigilancia de los docentes sí está permitido.

Algunos italianos se han posicionado en contra de esta prohibición extendida, pues consideran que las escuelas deberían enseñar a hacer un uso responsable de los celulares y no descartarlos por completo.

Te puede interesar

Ilustración de una mano que desliza videos hacia arriba en un celular donde la pantalla muestra el logo de TikTok y contenidos de cocina y paisajes.
Tecnología

TikTok presenta una guía para controlar el tiempo en pantalla y reconocer riesgos digitales


Castigos en Italia por usar celulares en escuelas

A la par de la prohibición de los celulares, el modelo educativo italiano contempla un sistema de evaluación del comportamiento, establecido por ley.

Publicidad

Los alumnos que realicen algunas acciones que se consideran mala conducta reciben reportes, amonestaciones o suspensiones si reinciden.

La acumulación de estos reportes a lo largo del ciclo escolar puede terminar con un 5 en conducta, es decir, con una calificación reprobatoria y en Italia esto es suficiente para reprobar el año escolar completo.

El uso de celulares en las escuelas es una de las malas conductas consideradas. Así que, si un estudiante desobedece varias veces la prohibición y saca algún smartphone en clase, puede acumular reportes y hasta perder el año escolar.

México, sin sanciones por usar celular

La regulación mexicana, en cambio, no establece sanciones para los alumnos que incumplan la nueva normativa.

El decreto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que los celulares podrán usarse en las escuelas de educación básica solo para fines educativos previamente programados.

También se podrán utilizar “en casos de emergencias personales, por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o atendiendo a las necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas”.

Publicidad

En las preparatorias y bachilleratos se deberá limitar el uso no pedagógico de dispositivos móviles durante la jornada escolar, pero corresponde a cada plantel decidir cómo implementar esta medida.

Para respetar la autonomía de las instituciones de educación superior, la SEP deja en manos de las universidades el emitir sus propios acuerdos para fomentar el uso responsable y seguro de los teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales.

Mario Delgado, titular de la SEP, explicó que el decreto busca generar conciencia entre los estudiantes sobre el uso responsable de los dispositivos electrónicos, evitar los daños que produce la exposición desmedida a las pantallas y proteger su salud mental.

"Con el tema de la regulación en el uso de celulares en los planteles escolares, no esperen que tengamos medidas coercitivas ni que haya supervisores y vigilantes escuela por escuela para ver si un niño trae un celular. Lo que estamos haciendo es que las niñas y los niños tengan conciencia y sean capaces de adaptarse, de separarse de estos dispositivos y evitar generar una adicción", declaró este miércoles.

Tags

Escuelas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad