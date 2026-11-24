El nombramiento ocurre después de la salida de Claudia Olivia Morales Reza, quien encabezó el Conapred desde 2022 y concluyó su periodo en junio de 2026. Durante los meses posteriores, el despacho quedó bajo responsabilidad de un funcionario del área de quejas, sin que hubiera una nueva titular al frente de la institución.





La llegada de Méndez Bautista también representa la incorporación de un perfil con experiencia en educación intercultural, organización comunitaria y trabajo con pueblos originarios. Ella misma se presentó como una mujer purépecha y migrante, orgullosa de sus raíces y comprometida con el derecho a la igualdad y la no discriminación.



Por instrucción de la Presidenta @Claudiashein, #hoy dimos posesión a @ElviraMendezB como titular del @CONAPRED. Confiamos en que su experiencia y trabajo cercano a las comunidades fortalecerán a este organismo para avanzar hacia un #México más justo, igualitario y libre de… pic.twitter.com/rr08MziY4p — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 23, 2026

¿Quién es Elvira Méndez Bautista?

Elvira Méndez Bautista es una mujer indígena originaria de Cheranástico, comunidad del municipio de Paracho, Michoacán. Su trayectoria profesional está vinculada con la educación, la psicología, la organización comunitaria y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Es licenciada en Psicología Educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED) y cuenta con una maestría en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Ocupó diversos cargos públicos, así como de representación comunal. De igual forma participó en investigaciones en los campos de multiculturalismo, interculturalidad y educación.

Su experiencia incluye actividades relacionadas con los procesos educativos en comunidades indígenas, la educación intercultural y el reconocimiento de las particularidades culturales y lingüísticas de los pueblos originarios.