Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos. En México, la mujer cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes.

Inés Gómez Mont es acusada por delincuencia organizada en México. (Instagram|@inesgomezmont)





¿De qué acusa la FGR a Inés Gómez Mont?

A principios de noviembre, Ernestina Godoy, fiscal general de la República, detalló que a Gómez Mont se le busca en México por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo con las investigaciones de autoridades federales, Gómez Mont habría recibido en cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita mediante un esquema de desvío y triangulación de fondos públicos.

La investigación señala que los recursos provenían de contratos asignados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a través de empresas fantasma . Los convenios ascendían a cerca de 2,450 millones de pesos y estaban destinados a servicios de seguridad para el sistema penitenciario.

De acuerdo con la FGR, la conductora omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, al declarar ingresos inferiores a los que realmente habría obtenido.

Hasta el lunes 23 de noviembre, Gómez Mont permanecía en el Centro de Transición de Broward en Pompano Beach, un suburbio de Miami.

Gómez Mont está acusada junto a su esposo y presunto operador financiero Víctor Manuel Álvarez Puga.