La decisión se tomó luego de revisar una reforma al Código Penal estatal que incorporó expresamente el uso de inteligencia artificial y la manipulación digital para crear contenido íntimo falso, pero que al mismo tiempo eliminó una protección que permitía investigar estos casos sin necesidad de una denuncia formal de las víctimas.

¿Qué imágenes falsas con IA contempla la ley?

El artículo 295 Bis del Código Penal de Tlaxcala contempla el delito de violación a la intimidad sexual cuando alguien divulga, comparte, distribuye, publica o comercializa imágenes, audios o videos de contenido íntimo, erótico o sexual de una persona sin su consentimiento.

La legislación incorporó una modalidad relacionada directamente con utilizar inteligencia artificial o herramientas de manipulación digital para simular, alterar o generar imágenes, audios y videos íntimos, eróticos o sexuales con la apariencia de una persona, aunque el material sea completamente ficticio.



Esto quiere decir que no es necesario que exista una fotografía íntima original de la víctima. Por ejemplo, una persona puede utilizar una fotografía pública de alguien y herramientas de inteligencia artificial para colocar su rostro en una imagen de contenido sexual que nunca ocurrió.

La ley contempla estas conductas incluso cuando la persona afectada no participó materialmente en la elaboración del contenido. Para que se configure esta modalidad, el material debe generarse o manipularse sin su consentimiento previo, libre, específico e informado.

El artículo establece penas de tres a cinco años de prisión y multas de 200 a 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un aproximado de 23,462 hasta 58,655 pesos.

¿Por qué la SCJN tuvo que intervenir?

El problema que llegó hasta la Suprema Corte no fue la incorporación de la inteligencia artificial al Código Penal, sino otro cambio que se incluyó en la misma reforma.

Antes de las modificaciones, la legislación establecía que la violación a la intimidad sexual se investigaría, por regla general, mediante querella.

Sin embargo, contemplaba una excepción para los casos en que las víctimas fueran menores de edad o personas con discapacidad que no comprendieran el significado del hecho.

Con esta protección, las autoridades podían comenzar una investigación por cuenta propia, sin esperar a que la víctima o sus representantes presentaran una querella.