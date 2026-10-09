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México

La SCJN facilita corregir actas de nacimiento y elimina una traba judicial, ¿cómo beneficia este cambio?

La Corte invalidó una norma que obligaba a acudir ante un juez por una inconsistencia en la fecha de nacimiento y señaló que existen vías menos complicadas para resolverla.
vie 09 octubre 2026 11:51 AM
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Acta de Nacimiento de México en primer plano sobre la mesa del estrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante una sesión con ministros y público al fondo.
La SCJN determinó que corregir ciertas inconsistencias en las actas de nacimiento no debe exigir un proceso judicial como única alternativa. (Expansión/Meta AI)

Un error o una inconsistencia en un acta de nacimiento puede dificultar distintos trámites personales. Por eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que corregir este tipo de documentos no debe convertirse en un proceso judicial innecesario.

De esta manera, el Pleno invalidó una disposición del Código Civil de Baja California Sur que obligaba a acudir ante un juez para modificar un acta cuando la fecha de nacimiento fuera posterior a la fecha de registro.

Aunque la resolución se refiere a una norma estatal específica, el criterio de la Corte refuerza el principio de que los trámites para corregir documentos de identidad deben ser sencillos y no imponer cargas excesivas a las personas.

Las y los ministros determinaron que exigir un juicio como única alternativa imponía una carga excesiva a las personas, pues existen mecanismos administrativos menos complicados para resolver este tipo de inconsistencias.

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¿Qué determinó la SCJN sobre la corrección de actas de nacimiento?

La resolución establece que los procedimientos para rectificar o modificar actas del Registro Civil deben ser accesibles y sencillos. Las autoridades deben evitar requisitos que dificulten el ejercicio del derecho a la identidad, especialmente cuando el problema puede atenderse por una vía menos compleja.

En el caso analizado, la norma de Baja California Sur contemplaba una excepción para las campañas especiales de registros extemporáneos, es decir, aquellas en las que las personas son registradas después de su nacimiento.

Sin embargo, los ministros consideraron que esa excepción no tenía una relación clara con el supuesto que regulaba la ley. La falta de claridad impedía saber cuándo podía aplicarse y generaba incertidumbre jurídica.

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La SCJN invalidó una norma que obligaba a acudir ante un juez para modificar actas de nacimiento en un supuesto específico. (Foto: Expansión / Gemini)

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¿Qué es el derecho a la identidad en la Constitución?

El derecho a la identidad está reconocido en el artículo 4 de la Constitución mexicana. Significa que todas las personas tienen derecho a contar con una identidad reconocida legalmente y a ser registradas desde su nacimiento.

Para garantizarlo, el Estado debe proteger este derecho y expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento. Este documento permite acreditar datos como el nombre y la fecha de nacimiento, fundamentales para realizar distintos trámites y ejercer otros derechos.

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¿Qué implica la resolución de la Suprema Corte?

La resolución se refiere a una disposición específica del Código Civil de Baja California Sur. Por ello, no significa que todos los procedimientos para corregir actas de nacimiento hayan cambiado en el país ni que cualquier error pueda modificarse automáticamente sin cumplir requisitos.

El criterio de la Corte, sin embargo, subraya que los trámites relacionados con la identidad deben evitar obstáculos injustificados y que la intervención de un juez no debe ser obligatoria cuando existan alternativas administrativas adecuadas.

La SCJN resolvió el asunto en la Acción de Inconstitucionalidad 62/2025 , durante la sesión del Pleno del 7 de octubre de 2026.

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