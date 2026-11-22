Entre los trabajos que le valieron este galardón se encuentran la crónica Noche de perros en el Sanborns , publicada en Emeequis; ¡Aviéntales el cerillo, son secuestradores! , sobre el linchamiento de personas inocentes en el Estado de México, y Zulema y 'El Chapo': amor, SMS y tragedia , publicado en SinEmbargo.

Su trayectoria también fue reconocida con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España y el Premio Ortega y Gasset , por investigaciones relacionadas con la violencia y el narcotráfico en México.

Las investigaciones de Humberto Padgett

Uno de sus trabajos más conocidos fue la investigación que realizó en 2017 sobre el narcomenudeo en Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para documentar la operación de los grupos dedicados a la venta de drogas, el periodista realizó un trabajo de campo que lo llevó a recorrer los puntos de distribución y acercarse a quienes participaban en esa actividad.

Durante la cobertura fue agredido y amenazado. Los hechos derivaron en denuncias y en un proceso institucional que continuó durante varios años.

En agosto pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública al periodista, en cumplimiento de la Recomendación 19/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La institución reconoció irregularidades en la investigación de las agresiones y en el manejo de sus datos personales.

Padgett también realizó investigaciones sobre las autodefensas en Michoacán, la violencia relacionada con el narcotráfico y las condiciones de vida en distintos centros penitenciarios.

En 2025, Humberto Padgett informó que fue diagnosticado con cáncer. Como parte de su tratamiento fue sometido a una cirugía, además de recibir quimioterapia y radioterapia.