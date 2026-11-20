El Gobierno federal otorga 5,800 pesos bimestrales durante los 10 meses del ciclo escolar hasta por un máximo de 45 meses o 55 si eres estudiante de Medicina siempre que cumplas con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes.
En este periodo no se consideran julio y agosto por ser periodo vacacional.
Este programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan, brindándoles la oportunidad de capacitarse en un centro de trabajo, como empresas, talleres, tiendas, negocios u otras unidades económicas.
¿Cuánto ofrece la Beca Gertrudis Bocanegra?
Se otorga a estudiantes de educación superior con un monto de 1,900 pesos bimestrales que se recomienda utilizarlo para gastos de transporte; este apoyo se otorga hasta por 40 meses.
Sin embargo, no es a nivel federal, está dirigido a estudiantes inscritos en universidades públicas de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora o Zacatecas que cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes, con el propósito de impulsar el desarrollo, seguridad y bienestar de los jóvenes.
¿De cuánto es el depósito de la beca Benito Juárez?
Está dirigida a los alumnos de educación media superior inscritas o inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta con un apoyo de 1,900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses siempre y cuando continúes inscrita o inscrito.
Uno de los requisitos es tener hasta 25 años cumplidos y estar inscritos en el ciclo escolar 2026-2027 en una preparatoria o bachillerato público.