En tanto, durante diciembre y enero se llevará a cabo la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, un apoyo dirigido a estudiantes de primaria y secundaria con el objetivo de apoyar a los estudiantes en la compra de útiles escolares y uniformes.

Además, en diciembre se publicará el calendario de pagos en el que se informará sobre las fechas de depósito de los apoyos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre.

¿Quiénes reciben la beca por 5,800 pesos?

En diciembre también tendrán su primer pago las y los estudiantes de nuevo ingreso a las Becas “Benito Juárez”, “Jóvenes Escribiendo el Futuro” y “Gertrudis Bocanegra”, que realizaron su solicitud durante septiembre y recibirán su tarjeta antes del 10 de diciembre.

Los jóvenes que son parte del programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro son quienes recibirán 5,800 pesos, por lo que serán quienes reciban esta cantidad durante el último mes de este 2026.

Por otra parte, las familias que registraron a sus hijas e hijos durante octubre y noviembre a la Beca “Rita Cetina” de primaria o secundaria recibirán su primer depósito en febrero. Además, durante el segundo mes de 2027, se publicará un calendario especial que contempla el pago adelantado de los apoyos correspondientes a tres bimestres, enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio.

