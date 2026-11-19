Los padres de familia y tutores de estudiantes de escuelas públicas del país y que deseen ser beneficiarios de la Beca Rita Cetina pueden realizar el trámite de manera presencial, esto, después de que se cumplió el plazo para realizarlo en línea. El Gobierno federal dispuso módulos para que los Servidores de la Nación reciban la documentación solicitada como un apoyo para las personas que no pudieron realizarlo a través de internet.
Beca Rita Cetina, el registro está por cerrar y quienes no se inscriban podrían perder el apoyo económico
¿Hasta cuándo puedo hacer el trámite de la Beca Rita Cetina?
El Gobierno federal recuerda que la fecha límite es el 22 de noviembre, para aquellas familias que no alcanzaron a registrar en línea a sus hijas e hijos de primarias y secundarias públicas.
La madre, padre o persona tutora debe acudir a una sede auxiliar o a un centro de atención de Becas Bienestar. Ahí, el personal orientará a las familias y las ayudará a presentar su solicitud.
En este enlace encontrarás las direcciones de los módulos en la CDMX .
Oficinas de la Beca Rita Cetina a nivel nacional
En este enlace podrás identificar la dirección de algún módulo al que puedas acudir y que están distribuidos en el interior de la República.
Quien acuda a hacer el registro debe llevar los siguientes documentos:
- CURP certificada
- Una identificación oficial vigente (original y copia).
- Copia de un comprobante de domicilio reciente.
- Además, deberá indicar un número de teléfono y un correo electrónico.
Además, se deberá presentar la CURP certificada de cada estudiante que se desee inscribir y llevar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela.
“Te sugerimos consultar en la sede si debes llevar documentación adicional”, recuerda el Programa para el Bienestar.
¿Cuánto reciben los beneficiarios de la Beca Rita Cetina?
Los alumnos de educación primaria recibirán un depósito único de 2,500 pesos para la compra de útiles y uniformes escolares.
Los alumnos de secundaria reciben 1,900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional. El más reciente se hizo en octubre pasado, por lo que las autoridades aún no dan a conocer la próxima fecha de pago.
A pesar de que el registro en línea ya concluyó el 6 de noviembre, se recomienda a los padres de familia a sacar o actualizar la Llave MX porque se necesitará para conocer los resultados del trámite para acceder a la página en donde se verifica el número de folio y si fue aceptado.
Datos que se solicitan para crear cuenta de Llave MX
Antes de ingresar a la página oficial para crear tu cuenta, se debe tener a la mano los siguientes datos:
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Código postal y nombre de la colonia de residencia
Número de teléfono celular
Correo electrónico
Crear una contraseña de acceso con mínimo 8 caracteres y tener una mayúscula, una minúscula y un número. Es importante escribirla en una libreta en donde se recuerde que se anotó este dato.
- Ingresa al siguiente enlace: https://www.llave.gob.mx/oauthV2.xhtml?client_id=202410181255009876&redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.llave.gob.mx%2Findex.xhtml&state=kuyzSLED0DZkUSczM8Nt7AJtnKpsMgQw_aH74aDDPJHcaz8IaQv1oWbSgdUPubyy
- Ingresa tu CURP
- Da clic en No soy un robot y luego en Continuar
- Si la CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales.
- Colocar el número del Código Postal y seleccionar la colonia. Da clic en Siguiente.
- Colocar los datos de contacto. Escribe tu número de teléfono celular o tu correo electrónico.
- Crear una contraseña segura. Recuerda guardarla en un lugar seguro y que no olvides.
La Beca Rita Cetina fue creada por la presidenta Claudia Sheinbaum para ayudar a las familias a cubrir gastos escolares y apoyar a niñas, niños y adolescentes para que continúen sus estudios. Este Programa para el Bienestar ya atiende a más de 14 millones de estudiantes de primarias y secundarias públicas de nuestro país.