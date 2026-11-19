¿Hasta cuándo puedo hacer el trámite de la Beca Rita Cetina?

El Gobierno federal recuerda que la fecha límite es el 22 de noviembre, para aquellas familias que no alcanzaron a registrar en línea a sus hijas e hijos de primarias y secundarias públicas.

La madre, padre o persona tutora debe acudir a una sede auxiliar o a un centro de atención de Becas Bienestar. Ahí, el personal orientará a las familias y las ayudará a presentar su solicitud.

En este enlace encontrarás las direcciones de los módulos en la CDMX .

Oficinas de la Beca Rita Cetina a nivel nacional

En este enlace podrás identificar la dirección de algún módulo al que puedas acudir y que están distribuidos en el interior de la República.

Quien acuda a hacer el registro debe llevar los siguientes documentos:

- CURP certificada

- Una identificación oficial vigente (original y copia).

- Copia de un comprobante de domicilio reciente.

- Además, deberá indicar un número de teléfono y un correo electrónico.

Además, se deberá presentar la CURP certificada de cada estudiante que se desee inscribir y llevar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela.

“Te sugerimos consultar en la sede si debes llevar documentación adicional”, recuerda el Programa para el Bienestar.

¿Cuánto reciben los beneficiarios de la Beca Rita Cetina?

Los alumnos de educación primaria recibirán un depósito único de 2,500 pesos para la compra de útiles y uniformes escolares.

Los alumnos de secundaria reciben 1,900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional. El más reciente se hizo en octubre pasado, por lo que las autoridades aún no dan a conocer la próxima fecha de pago.