La Beca Benito Juárez otorga un apoyo de 1,900 pesos bimestrales por estudiante durante el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses. Los depósitos se suspenden en julio y agosto, debido al periodo vacacional.

Esta consulta ya puede realizarse, por lo que es importante que quienes fueron aceptados continúen con el proceso que es la entrega del plástico, aunque no hay fecha para el primer depósito, se recomienda estar atentos a los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, aunque se prevé que se realice el próximo año.

¿Quiénes pueden consultar el resultado de las Becas Benito Juárez?

Los jóvenes que solicitaron la beca Benito Juárez, Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Las becas Gertrudis Bocanegra otorga apoyos a estudiantes de educación superior con un monto de 1,900 pesos bimestrales que se recomienda para gastos de transporte; este apoyo se otorga hasta por 40 meses. Sin embargo, no es a nivel federal, está dirigido a estudiantes inscritos en universidades públicas de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora o Zacatecas que cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes, con el propósito de impulsar el desarrollo, seguridad y bienestar de los jóvenes.

De cuánto es el depósito de la beca Benito Juárez?

Está dirigida a los alumnos de educación media superior inscritas o inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta con un apoyo de 1,900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses siempre y cuando continúes inscrita o inscrito.

Uno de los requisitos es tener hasta 25 años cumplidos y estar inscritos en el ciclo escolar 2026-2027 en una preparatoria o bachillerato público.

