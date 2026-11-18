¿Qué estudiantes tendrán un puente este viernes 20 de noviembre?

Hasta este miércoles 18 de noviembre, Chihuahua y Puebla son las entidades que han confirmado modificaciones a las actividades escolares para este viernes, aunque en el caso poblano la suspensión estará limitada únicamente al municipio de Puebla.

En Chihuahua , la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que se suspenderán las actividades escolares en todos los planteles de educación básica del estado.

La disposición contempla los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, tanto en la capital como en los demás municipios.

La dependencia explicó que la decisión responde a las solicitudes de quienes coordinan los festejos cívicos por el aniversario de la Revolución Mexicana, con el propósito de facilitar la participación de estudiantes, docentes y familias en los desfiles que se realizarán en distintos puntos de la entidad.

En Puebla también se confirmó la suspensión de actividades escolares presenciales para este viernes 20 de noviembre, pero únicamente en el municipio de Puebla.

La disposición aplicará tanto para escuelas públicas como privadas y abarcará todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta superior.

📢🏫 Informamos que este viernes 20 de noviembre habrá suspensión de actividades escolares presenciales en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos (inicial hasta superior), únicamente en el municipio de Puebla, debido a la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la “Revolución Mexicana”. #TransformarEnGrande #PorAmorAPuebla @Gob_Puebla — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) November 18, 2026



De acuerdo con el comunicado de la dependencia, la suspensión tiene como propósito permitir que la comunidad escolar participe en las actividades conmemorativas del inicio de la Revolución Mexicana.

Por ello, invitó a estudiantes, docentes y familias a presenciar el desfile cívico-militar, que comenzará a las 9:00 horas sobre el bulevar Héroes del 5 de Mayo y la calle 43 Oriente.