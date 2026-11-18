El próximo viernes 20 de noviembre algunos estudiantes de México no tendrán que acudir a clases debido a suspensiones anunciadas por autoridades educativas estatales, con motivo de la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Sin embargo, la medida no aplicará en todo el país ni tendrá el mismo alcance en ambas entidades.
No todos tendrán puente el 20 de noviembre, solo estos estudiantes suspenderán clases el viernes
¿Qué estudiantes tendrán un puente este viernes 20 de noviembre?
Hasta este miércoles 18 de noviembre, Chihuahua y Puebla son las entidades que han confirmado modificaciones a las actividades escolares para este viernes, aunque en el caso poblano la suspensión estará limitada únicamente al municipio de Puebla.
En Chihuahua , la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que se suspenderán las actividades escolares en todos los planteles de educación básica del estado.
La disposición contempla los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, tanto en la capital como en los demás municipios.
La dependencia explicó que la decisión responde a las solicitudes de quienes coordinan los festejos cívicos por el aniversario de la Revolución Mexicana, con el propósito de facilitar la participación de estudiantes, docentes y familias en los desfiles que se realizarán en distintos puntos de la entidad.
En Puebla también se confirmó la suspensión de actividades escolares presenciales para este viernes 20 de noviembre, pero únicamente en el municipio de Puebla.
La disposición aplicará tanto para escuelas públicas como privadas y abarcará todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta superior.
📢🏫 Informamos que este viernes 20 de noviembre habrá suspensión de actividades escolares presenciales en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos (inicial hasta superior), únicamente en el municipio de Puebla, debido a la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la “Revolución Mexicana”. #TransformarEnGrande #PorAmorAPuebla @Gob_Puebla— Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) November 18, 2026
De acuerdo con el comunicado de la dependencia, la suspensión tiene como propósito permitir que la comunidad escolar participe en las actividades conmemorativas del inicio de la Revolución Mexicana.
Por ello, invitó a estudiantes, docentes y familias a presenciar el desfile cívico-militar, que comenzará a las 9:00 horas sobre el bulevar Héroes del 5 de Mayo y la calle 43 Oriente.
¿En el resto de México habrá clases el viernes 20 de noviembre?
Para el resto del país, el viernes 20 de noviembre no está marcado como un día de suspensión general de clases en el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Aunque esa fecha corresponde al aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el descanso oficial se recorrió al lunes 16 de noviembre, por lo que el viernes 20 no representa un día feriado obligatorio ni un descanso nacional para los estudiantes.
¿Cuándo será el próximo puente escolar de la SEP?
Después de las suspensiones de este viernes 20 de noviembre, los estudiantes de educación básica tendrán otro fin de semana largo antes de que termine el mes.
De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el próximo viernes 27 de noviembre no habrá clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, debido a la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).
Durante esta jornada, docentes y directivos participarán en actividades de planeación y evaluación educativa, por lo que los estudiantes podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso.
El siguiente periodo largo sin clases corresponderá a las vacaciones de invierno, que comenzarán el lunes 21 de diciembre y los alumnos regresarán a las aulas el jueves 7 de enero de 2027.