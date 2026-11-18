"La representación que él hizo en su vida política está fuera de duda. Siempre fue un demócrata en toda la palabra y con toda la congruencia con la que vivió toda su vida'', dijo.

''Me parece que no hay en ningún sector de la sociedad alguna duda de lo que representó la figura de Cuauhtémoc Cárdenas en la historia democrática de México'', agregó.

Cuauhtémoc Cardenas compitió tres veces por la Presidencia de México. (Foto: Rafael Montiel)





Ya revisan lotes para el traslado de restos de Cárdenas

Por su parte, José Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia, dijo que después de una instrucción de la presidenta Sheinbaum, la Comisión de la Rotonda de las Personas Ilustres puso en marcha el proceso para que se lleve a cabo el traslado de las cenizas.

"Fuimos convocados ya a reunión. Ya hemos hecho los avances necesarios para la incorporación de la primera fase que se requiere para tal efecto, es decir, contar con la indicación de la Presidenta de la República'', dijo.

''Vamos a hacer una visita in situ a la Rotonda, para ver tanto la Rotonda como el lote B de Constituyentes, y aprovecharemos la ocasión para ver el lote o los lotes que corresponderían a esta figura", añadió.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tres veces candidato a la Presidencia de la República y líder histórico de la izquierda en México, murió el 28 de octubre a los 92 años de edad.

Políticos de todos los partidos lamentaron su muerte y recordaron el legado que deja. Cárdenas Solórzano fue un personaje clave en la transformación del sistema político del país.