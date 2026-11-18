“Como lo dijimos: quienes están pensionados de esa manera, no tiene ningún cambio, y para quienes han firmado ya un convenio y tiene plazos y montos establecidos, tampoco. Es para evitar hacia adelante que estos mecanismos que se habían utilizado no tuvieran una repercusión para las finanzas”, declaró.

El funcionario comentó que después de los análisis de este esquema de pensión, se decidirá si se modifica la ley en esta materia.

“Se revisará si es, en ese momento, pertinente o no hacer una modificación legal y, justo, para eso se hizo ese plazo de tiempo, y de las cosas que queremos platicar con los legisladores”, mencionó Zoé Robledo.

Nos reunimos con @zoerobledo, director general del IMSS. https://t.co/nQhbQhPrQx — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) November 18, 2026



Además, agregó que la intención “en este momento”, no es suspender este esquema de pensión, pues agregó que los ajustes que se hicieron a la Modalidad 40 son para que no haya abusos de quienes se estaban financiando a través de créditos que después terminaba pagando el erario.

Esta tarde el director del IMSS se reunió con senadores de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para hablar con los legisladores sobre este esquema de pensión.

El presidente de la Jucopo en el Senado, Ignacio Velazco, adelantó que propondrá otro encuentro con las Comisiones Unidas de Seguridad Social, Trabajo y Previsión Social, así como con integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Salud, para que Zoé Robledo explique los alcances posibles y viables que identificaron el Consejo Técnico del Seguro Social sobre esta modalidad.