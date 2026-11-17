Catorce tienen que ver con las sequías, y 19 con el exceso de lluvias. Una de ellas por ejemplo prevé impulsar la captación de agua de lluvia en viviendas ubicadas en las zonas con mayor riesgo de sequía.

México ha experimentado un calentamiento de 3,2 grados centígrados por siglo, superior a la media global, según la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En un acto en Antalya, donde se celebra la COP31 hasta el viernes próximo, Celia Piguerón, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), destacó que el país se está calentando "a un ritmo muy acelerado" y tiene "menos tiempo" para adaptarse.

"La adaptación va más allá de la agenda climática; está directamente relacionada con los riesgos para la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la biodiversidad, la salud, la infraestructura y el desarrollo económico", enfatizó en el mismo acto el subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Javier Ochoa.

¿Qué busca el gobierno de Sheinbaum con el plan de adaptación al cambio climático?

El nuevo dispositivo del gobierno de Claudia Sheinbaum se presenta como un refuerzo del aparato de políticas climáticas de México, que en 2012 se dotó de una Ley General de Cambio Climático.

Celia Piguerón destacó que el llamado Plan ADAPTAMX 1.0 es "un documento vivo", que irá evolucionando conforme se ponga en marcha.

"Van a faltar muchas cosas" en un primer momento en ese documento, pero "en adaptación la mejora es continua", valoró el ambientalista Leonardo Morales Hernández, de Juventudes Interconectadas.

La Secretaría de Medio Ambiente mexicana estima que entre 2018 y 2023, los fenómenos climáticos extremos le supusieron al país una pérdida de 7,200 millones de dólares.

La agricultura en particular se vio castigada con una pérdida de 1,400 millones USD entre 1990 y 2023.