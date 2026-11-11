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México

Vicefiscal Dámaso Castro deja su cargo en Sinaloa: EU lo acusa de proteger a Los Chapitos

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó que el funcionario presentó su renuncia el 5 de noviembre, después de concluir una licencia.
mié 11 noviembre 2026 05:26 PM
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En la imagen se ve al exfiscal Dámaso Castro hablando ante medios de comunicación.
En mayo, Dámaso Castro Saavedra acudió a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir su testimonio tras señalamientos del gobierno de Estados Unidos sobre presuntos nexos con el narcotráfico. (José Betanzos/Cuartoscuro )

El vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, señalado por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa , dejó su cargo esta semana, luego de que concluyera una licencia que pidió.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal de Sinaloa, señaló que Castro Saavedra dimitió a su cargo el 5 de noviembre. "Él presentó su renuncia a la institución la semana pasada, el día 5 de noviembre. Ahorita hay un encargado", informó ante medios de comunicación.

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¿De qué acusó EU a Dámaso Castro Saavedra?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Dámaso Castro Saavedra, entonces vicefiscal general de la Fiscalía de Sinaloa, de presuntamente colaborar con Los Chapitos a cambio de sobornos mensuales de aproximadamente 11,000 dólares.

De acuerdo con la acusación presentada el 29 de abril de 2026 ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, los pagos habrían ocurrido entre 2021 y septiembre de 2024.

Según el documento judicial, Castro Saavedra habría utilizado su cargo para brindar protección a integrantes de esa organización criminal y evitar que fueran detenidos.

Comparecencia Damaso Castro
El vicefiscal Dámaso Castro dejó su cargo tras señalamientos de EU. (José Betanzos/Cuartoscuro )


¿Cómo habría ayudado a Los Chapitos?

También habría proporcionado información anticipada sobre operativos policiales, incluidas acciones respaldadas por autoridades estadounidenses contra laboratorios de drogas y objetivos relacionados con Los Chapitos.

La acusación sostiene que el exfuncionario sinaloense alertaba a integrantes del grupo criminal sobre las operaciones previstas, lo que les habría permitido anticiparse a las acciones de las autoridades.

Estos señalamientos forman parte de los cargos presentados por el Departamento de Justicia estadounidense contra funcionarios actuales y anteriores de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y armas, caso en el que destaca el exgobernador Rubén Rocha Moya.

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Sinaloa Violencia Narcotráfico

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