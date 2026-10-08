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México

“Si ayudas a cárteles, no nos importa si eres el gobernador, iremos por ti”, dice “zar antidrogas” de Trump

La advertencia de Sara Carter ocurre mientras autoridades estadounidenses mantienen señalamientos contra figuras políticas mexicanas por presuntos vínculos con grupos del narcotráfico.
jue 08 octubre 2026 03:38 PM
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En la imagen se ve a Sara Carter, zar antidrogas de Trump, mirando a una cámara mientras sostiene otra.
Sara Carter se unió recientemente al equipo de Trump, luego de años de respaldar su movimiento político. (Foto: Especial )

Estados Unidos irá contra funcionarios que colaboren con los cárteles, incluso si ocupan una gubernatura, advirtió Sara Carter en entrevista con La Voz, en un mensaje que cobra relevancia después de los señalamientos de autoridades estadounidenses contra figuras políticas de México.

Si ayudan o colaboran con los cárteles , no nos importa si eres el gobernador, iremos tras ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”, afirmó Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) del gobierno de Donald Trump.

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La advertencia tiene como antecedente el caso de Rubén Rocha Moya. En abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra el entonces gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

La fiscalía estadounidense alegó que Rocha Moya habría tenido reuniones con integrantes de Los Chapitos , ofrecido protección a sus actividades y recibido apoyo de esa facción para llegar a la gubernatura.

rocha moya
Rocha Moya dejó el Gobierno de Sinaloa después de ser señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado. (Foto: José Betanzos Zárate/Cuartoscuro)


El caso de Rocha Moya no es el único señalamiento reciente de Washington contra una persona vinculada con la política mexicana.

En septiembre, el Departamento del Tesoro sancionó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por utilizar, según OFAC, su influencia política en favor del grupo criminal.

Carter sostuvo que la postura estadounidense también busca que México y Estados Unidos trabajen juntos contra las organizaciones criminales.

“Únanse a nosotros. Deténgannos. Podemos poner fin a los cárteles trabajando juntos”, dijo.

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