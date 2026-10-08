“Si ayudas a cárteles, no nos importa si eres el gobernador, iremos por ti”, dice “zar antidrogas” de Trump

Estados Unidos irá contra funcionarios que colaboren con los cárteles, incluso si ocupan una gubernatura, advirtió Sara Carter en entrevista con La Voz, en un mensaje que cobra relevancia después de los señalamientos de autoridades estadounidenses contra figuras políticas de México.
“Si ayudan o colaboran con los cárteles , no nos importa si eres el gobernador, iremos tras ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”, afirmó Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) del gobierno de Donald Trump.
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La advertencia tiene como antecedente el caso de Rubén Rocha Moya. En abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra el entonces gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
El caso de Rocha Moya no es el único señalamiento reciente de Washington contra una persona vinculada con la política mexicana.
En septiembre, el Departamento del Tesoro sancionó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por utilizar, según OFAC, su influencia política en favor del grupo criminal.
Carter sostuvo que la postura estadounidense también busca que México y Estados Unidos trabajen juntos contra las organizaciones criminales.
“Únanse a nosotros. Deténgannos. Podemos poner fin a los cárteles trabajando juntos”, dijo.