“Si ayudas a cárteles, no nos importa si eres el gobernador, iremos por ti”, dice “zar antidrogas” de Trump

La advertencia tiene como antecedente el caso de Rubén Rocha Moya. En abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra el entonces gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

La fiscalía estadounidense alegó que Rocha Moya habría tenido reuniones con integrantes de Los Chapitos , ofrecido protección a sus actividades y recibido apoyo de esa facción para llegar a la gubernatura.

Rocha Moya dejó el Gobierno de Sinaloa después de ser señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado. (Foto: José Betanzos Zárate/Cuartoscuro)



El caso de Rocha Moya no es el único señalamiento reciente de Washington contra una persona vinculada con la política mexicana.

En septiembre, el Departamento del Tesoro sancionó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por utilizar, según OFAC, su influencia política en favor del grupo criminal.

Carter sostuvo que la postura estadounidense también busca que México y Estados Unidos trabajen juntos contra las organizaciones criminales.

“Únanse a nosotros. Deténgannos. Podemos poner fin a los cárteles trabajando juntos”, dijo.