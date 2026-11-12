México destina 0.6% del PIB a la primera infancia, pese a retorno de hasta 13 dólares por cada dólar invertido

Más recursos, pero inversión insuficiente

De acuerdo con el estudio, el retorno potencial de hasta 13 dólares por cada dólar invertido ha sido verificado en otros estudios donde se le relaciona con beneficios futuros como una mayor productividad laboral y la reducción de costos asociados con problemas de salud, rezago educativo y justicia penal.

Es así que pese a que invertir en las infancias puede traer este retorno económico, en México, la inversión en este grupo etario es de las más bajas, aunque la recomendación internacional es destinar al menos 1.5% del PIB para garantizar la cobertura y calidad de los servicios esenciales.

El análisis presupuestario se muestra que entre 2018 y 2025 los recursos públicos destinados a la primera infancia aumentaron 80% en términos nominales y 30% en términos reales. Como proporción del PIB, la inversión pasó de 0.47% a 0.6%.

Es así que aunque hubo un incremento durante ese periodo, el estudio señala además que los aumentos no fueron sostenidos ni progresivos, pues se registraron contracciones presupuestarias que limitaron la continuidad de los programas.

Al respecto, Sotomayor insiste en que uno de los principales desafíos es mantener una tendencia creciente en la inversión, pues los cambios de administración y los ciclos políticos pueden poner en riesgo los avances presupuestarios.

"Eso puede ocurrir, que veamos ciertos años donde hay un incremento importante y, ante un cambio político, un cambio de ciclo político nuevo, puede haber ahí retroceso. Entonces, me parece que también es muy importante cuidar los avances que hemos tenido en los últimos años, que se vuelvan sostenibles en el tiempo", señaló.

Entre los retrocesos identificados destaca la reducción real de 43% en el gasto destinado a salud y de 48% en protección social para este grupo de edad. En términos nominales, las disminuciones fueron de 21% y 28%, respectivamente.

Miles de millones de pesos quedaron sin ejercer

A la insuficiencia presupuestaria que se destina a la primera infancia, en el estudio también se identifica que pese a que hay recursos aprobados para este sector de la población, éstos no llegaron a ejercerse.

Entre 2018 y 2024 quedaron sin ejercer 11,241 millones de pesos del Anexo Transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes. De ese monto, 4,968 millones correspondieron a la primera infancia, equivalente a 44% del total.

Al respecto, Sotomayor reconoce que este subejercicio constituye una falla del sistema relacionada directamente con la eficiencia del ejercicio presupuestal.

"Sí nos parece una falla sistémica que no se alcance la totalidad. Esto ha tenido vaivenes en ciertos años y en ciertos programas", explicó.

Como ejemplo, mencionó el programa de vacunación, en el que identificaron años con reducciones presupuestales y subejercicios.

Para el investigador, el problema no debe analizarse únicamente a partir del monto total aprobado, sino también mediante el seguimiento de cómo se distribuyen y ejercen los recursos.

"Si bien es cierto ha crecido la inversión, también es importante la composición de esa inversión. ¿Es una inversión con calidad? No basta con gastar más, sino hay que gastar mejor", afirmó.

El estudio también identifica una distribución desigual del presupuesto y es que aunque las niñas y los niños menores de seis años representan 32% de la población beneficiaria del Anexo Transversal, recibieron solamente 19% del presupuesto ejercido.

Ante esta situación, Sotomayor consideró que mejorar los sistemas de información es indispensable para identificar a los menores que no han recibido determinados servicios y orientar de manera más eficiente los recursos públicos.

"La información, además de servir para tener buena data y diagnósticos muy precisos, ayuda mucho a racionalizar el gasto. Tener información nominal te permite saber dónde están los niños que no han recibido ciertos servicios", explicó.

Destacó así que contar con mejores mecanismos de información permitiría fortalecer la rendición de cuentas y evaluar si los recursos realmente están llegando a la población que los necesita.