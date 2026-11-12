Violencia contra políticos en México: van 12 ataques en cinco meses rumbo a 2027

Organizaciones han advertido que la intervención del crimen organizado puede ser un factor presente en las próximas elecciones.
De acuerdo con el informe de Itegralia Consultores, entre los riesgos que enfrentará las próximas elecciones de 2027 son las precampañas anticipadas, financiamiento ilícito, intervención del crimen organizado, violencia política, uso clientelar de programas sociales, compra de votos, injerencia de servidores públicos e irregularidades durante la jornada electoral.
Un informe de Laboratorio Electoral advirtió que la violencia criminal amenaza las elecciones en cinco estados, donde grupos delictivos han intimidado a la población, atacado a autoridades e interferido en organización de comicios.
Señaló que existen focos rojos en Chiapas, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Guanajuato, donde son inexistentes las condiciones mínimas de seguridad para instalar casillas o proteger a los consejeros municipales.
Mencionó que en Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Guanajuato, las estructuras criminales han escalado recurriendo al asesinato de autoridades, la infiltración en gobierno municipales, asedios armados que impiden la instalación de casillas en las comunidades y ataque directos contra ayuntamientos e instituciones locales.
Por ello, urgieron a las autoridades federales y locales publicación de protocolos enfocados en la prevención, atención y sanción de la violencia electoral.