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México

Violencia contra políticos en México: van 12 ataques en cinco meses rumbo a 2027

Rumbo al proceso electoral de 2027, organizaciones advierten focos rojos por la intervención del crimen organizado en al menos cinco estados.
jue 12 noviembre 2026 07:38 PM
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En la imagen se ve a militares resguardando una zona de crimen en México.
Autoridades federales tendrán que cuidar a aspirantes y candidatos rumbo al proceso electoral 2027. (Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro )

Con el asesinato de Eduardo Valdovinos Padilla, aspirante de Morena a la candidatura para la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, suman al menos una docena de actores políticos que han sido atacados o asesinados en el país durante los últimos cinco meses, entre ellos aspirantes a candidaturas, funcionarios y exfuncionarios.

A seis meses de las elecciones de 2027, ya se han registrado agresiones contra políticos. El antecedente más reciente fue el proceso electoral de 2023-2024, en el que Claudia Sheinbaum resultó electa presidenta y que fue calificado como el más violento, con 41 contendientes asesinados.

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El último asesinato ocurrió el 11 de noviembre en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La víctima fue Eduardo Valdovinos Padilla, quien también se desempeñaba como empresario y estaba a cargo de Más a Prisa Paquetería y Mensajería, compañía dedicada al transporte de paquetes a distintos puntos de la República Mexicana.

Eduardo Valdovinos Padilla
(Facebook)


Ante fue asesinado a balazos Arturo Marín Acevedo, quien era aspirante de Morena a la presidencia municipal de Cuajinicuilapa, Guerrero. Él era sobrino del exalcalde Alejandro Marín Mendoza. Según las autoridades locales, el político fue emboscado y atacado a fuera de una parroquia el pasado 17 de octubre.

Arturo Marín Acevedo
(Facebook)


Valdovinos Padilla y Marín Acevedo han sido los únicos aspirantes asesinados en los últimos meses, pero no los únicos políticos. También está Gabriel Rivas Ríos, quien era regidor de Cuernavaca, Morelos, por Morena. El exfuncionario fue asesinado el pasado 4 de noviembre cuando iba a bordo de un auto en Acapantzingo.

Gabriel Rivas Ríos
(cuernavaca.gob.mx)


En septiembre fueron asesinado dos políticos: Guillermo Pamuce Yep y Zenón Juárez Hernández. El primero era coordinador regional del nuevo partido político PAZ en Coatzacolcos, Veracruz. Fue atacado por un grupo de hombres armados en la avenida Jiragas, cerca de su domicilio.

Guillermo Pamuce Yep
(Facebook)


El segundo, Zenón Juárez Hernández, murió el 18 de septiembre en Tetecala, Morelos, después de un ataque armado. Fue dirigente municipal por el PRI en Tetecala, Morelos, y exdirector de Agua Potable de ese ayuntamiento.

Zenón Juárez Hernández
(Facebook)

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En agosto también se registraron ataques a dos políticos. Una fue María Eliza Hernández Flores, quien denunció un atentado en su vivienda en Tabasco. Según medios locales, dos hombres que viajaban en motocicleta dispararon, al menos, tres veces en contra de su casa.

María Eliza Hernández Flores
(Ayuntamiento de Paraíso)

El otro fue Víctor Manuel Amado de León, quien fue candidato a la alcaldía de Coatlán del Río, Morelos, por el PES. Fue atacado a tiros el 24 de agosto mientras viajaba en una camioneta en compañía de otro hombre.

Víctor Manuel Amado de León
(Victor Manuel Amado de Leon/Face)

En julio se registraron al menos cinco ataques a políticos. Uno de ellos fue a Valentín Lavín Romero, quien era presidente municipal de Temoac, Morelos. De acuerdo con las autoridades, una de las líneas de investigación era su presunto vínculo con el grupo criminal Los Aparicio.

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El exfuncionario fue asesinado a mediodía del 22 de julio cuando dos hombres armados ingresaron al edificio del ayuntamiento de Temoc y le dispararon de manera directa. Era el segundo ataque que sufría, pues unos meses antes le dispararon, pero solo resultó lesionado.

Valentín Lavín Romero
(Valentin Lavin Romero/Facebook)

También está Eduardo Saavedra López, quien era alcalde de San Miguel Yogovana en Miahuatlán, Oaxaca. Fue asesinado el 12 de julio mientras hacia labores de vigilancia en la zona de Miahuatlán, cuando observó dos motocicletas estacionadas afuera de su domicilio, por lo que solicitó apoyo para revisarlas y en ese momento dos sujetos le dispararon.

Eduardo Saavedra López
(Facebook)

Otro es Benjamín Medrano Quesada, expresidente municipal de Fresnillo, Zacatecas. Falleció después de que un sujeto con casto le disparó en la cabeza, cuando éste se encontraba en el estacionamiento de una peletería en Guadalajara.

Benjamín Medrano Quezada
(Facebook)

También se encuentran Ignacio Castrejón Valdez y Fidel Alvarado de la Torre. Sus cuerpos fueron localizados el 18 de julio. Ese día las autoridades locales encontraron en total 10 cuerpos que estaban en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, Zacatecas .

Ignacio Castrejón Valdez
(Facebook)

El primero era exalcalde de Sombrerete y empresario constructor. Mientras el segundo era secretario de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Fresnillo.

Fidel Alvarado de la Torre
(@FidelAlvaradod1/X)

Organizaciones han advertido que la intervención del crimen organizado puede ser un factor presente en las próximas elecciones.

De acuerdo con el informe de Itegralia Consultores, entre los riesgos que enfrentará las próximas elecciones de 2027 son las precampañas anticipadas, financiamiento ilícito, intervención del crimen organizado, violencia política, uso clientelar de programas sociales, compra de votos, injerencia de servidores públicos e irregularidades durante la jornada electoral.

Un informe de Laboratorio Electoral advirtió que la violencia criminal amenaza las elecciones en cinco estados, donde grupos delictivos han intimidado a la población, atacado a autoridades e interferido en organización de comicios.

Señaló que existen focos rojos en Chiapas, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Guanajuato, donde son inexistentes las condiciones mínimas de seguridad para instalar casillas o proteger a los consejeros municipales.

Mencionó que en Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Guanajuato, las estructuras criminales han escalado recurriendo al asesinato de autoridades, la infiltración en gobierno municipales, asedios armados que impiden la instalación de casillas en las comunidades y ataque directos contra ayuntamientos e instituciones locales.

Por ello, urgieron a las autoridades federales y locales publicación de protocolos enfocados en la prevención, atención y sanción de la violencia electoral.

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Elecciones México 2027 Violencia Michoacán

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