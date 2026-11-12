Violencia contra políticos en México: van 12 ataques en cinco meses rumbo a 2027

El último asesinato ocurrió el 11 de noviembre en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La víctima fue Eduardo Valdovinos Padilla, quien también se desempeñaba como empresario y estaba a cargo de Más a Prisa Paquetería y Mensajería, compañía dedicada al transporte de paquetes a distintos puntos de la República Mexicana.

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Ante fue asesinado a balazos Arturo Marín Acevedo, quien era aspirante de Morena a la presidencia municipal de Cuajinicuilapa, Guerrero. Él era sobrino del exalcalde Alejandro Marín Mendoza. Según las autoridades locales, el político fue emboscado y atacado a fuera de una parroquia el pasado 17 de octubre.

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Valdovinos Padilla y Marín Acevedo han sido los únicos aspirantes asesinados en los últimos meses, pero no los únicos políticos. También está Gabriel Rivas Ríos, quien era regidor de Cuernavaca, Morelos, por Morena. El exfuncionario fue asesinado el pasado 4 de noviembre cuando iba a bordo de un auto en Acapantzingo.

(cuernavaca.gob.mx)



En septiembre fueron asesinado dos políticos: Guillermo Pamuce Yep y Zenón Juárez Hernández. El primero era coordinador regional del nuevo partido político PAZ en Coatzacolcos, Veracruz. Fue atacado por un grupo de hombres armados en la avenida Jiragas, cerca de su domicilio.

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El segundo, Zenón Juárez Hernández, murió el 18 de septiembre en Tetecala, Morelos, después de un ataque armado. Fue dirigente municipal por el PRI en Tetecala, Morelos, y exdirector de Agua Potable de ese ayuntamiento.