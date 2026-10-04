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CDMX

Clara Brugada destaca caída de homicidios y anuncia más Utopías, vivienda y universidades para CDMX

La jefa de Gobierno destacó la reducción de homicidios y presentó nuevos proyectos en seguridad, búsqueda de personas desaparecidas, vivienda, educación, movilidad y espacios públicos.
dom 04 octubre 2026 12:39 PM
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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presenta su informe de trabajos en el Auditorio Nacional. Luce de pie mientras ofrece su discurso.
A dos años del inicio de su gobierno, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un informe en el Auditorio Nacional. (Captura de pantalla)

Desde el Auditorio Nacional, la jefa de Gobierno, Clara Brugada , presentó el balance de sus primeros dos años al frente de la Ciudad de México, en un acto marcado por los resultados que su administración reporta en seguridad, programas sociales, infraestructura y vivienda.

Entre los principales datos destacó la reducción de los homicidios y otros delitos, así como el fortalecimiento de la estrategia para la búsqueda de personas desaparecidas.

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De cara a la segunda mitad de su gobierno, Brugada también anunció nuevos proyectos de vivienda, educación y espacio público, entre ellos un programa de renta para jóvenes, tres universidades públicas y la meta de llegar a 100 Utopías al finalizar la administración.

El balance incluyó además nuevas acciones en movilidad, obras, atención social y recuperación de espacios en distintas zonas de la capital.


Seguridad

En seguridad, señaló que junio, julio, agosto y septiembre registraron cuatro meses consecutivos con los homicidios en mínimos históricos. Afirmó que actualmente la Ciudad de México tiene el nivel de homicidios más bajo en 30 años y que, desde el inicio de su gobierno, los delitos de alto impacto se redujeron 24%, mientras que el robo de vehículos disminuyó 40%.

Como parte de la estrategia de seguridad, informó que fueron adquiridas 3,500 patrullas nuevas y que aumentó 50% el número de videocámaras, hasta superar las 120,000. También destacó que la Unidad de Policía Especializada en Delitos de Género ha atendido a casi 30,000 mujeres.

Nuevo plan para personas desaparecidas

Uno de los anuncios centrales fue la estrategia para la búsqueda de personas desaparecidas. Brugada afirmó que su principal compromiso con las familias es encontrar a sus seres queridos y garantizar justicia y verdad.

Como parte de las acciones, se instaló un Gabinete Metropolitano para que la búsqueda no tenga fronteras y se creó un Centro Integral de Atención para evitar que las familias tengan que acudir de oficina en oficina.

Además, se construye un Centro de Resguardo Temporal para la identificación digna de personas fallecidas no identificadas.

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El gobierno también entrega 2,500 pesos mensuales a cada hija o hijo de personas desaparecidas y desarrolla un plan individualizado de apoyo para cada familia.

A estas acciones se sumará el fortalecimiento de la investigación: la Fiscalía incorporará 100 nuevos policías investigadores y 50 nuevos agentes del Ministerio Público, dedicados exclusivamente a la investigación y búsqueda de personas desaparecidas.

Brugada agregó que se duplicó el personal y los recursos destinados a la Comisión de Búsqueda y que se está generando un plan de búsqueda e investigación por cada persona desaparecida.

Más Utopías para la ciudad

En infraestructura y espacio público, la jefa de Gobierno informó que se entregan 3,600 obras y que se recuperaron más de 1 millón de metros cuadrados de espacio público entre Utopías, parques y servicios de cuidado.

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También señaló que ya fueron entregados más de 300,000 metros cuadrados transformados en nuevas Utopías. Este año habrá 32 Utopías construidas o en proceso de construcción, mientras que el compromiso de la administración es llegar a 100 al finalizar el gobierno. De acuerdo con Brugada, las nuevas Utopías ya benefician a más de 2 millones de personas.

Entre los nuevos proyectos mencionó espacios en distintas alcaldías, entre ellos Hermanos Galeana, Tecomitl, Tláhuac, Parque Japón, Tepito, Jalalpa, Torres de Potrero, Agrícola Oriental, Eduardo Molina, Carmen Cerdán, Pensil, San Juan Ixtayopan, Granjas Navidad, Oceanía, Santa Martha y San Pedro Mártir.

Vivienda para jóvenes y más universidades

Brugada señaló que una de las primeras decisiones de su gobierno fue duplicar el presupuesto de vivienda, de 4,000 a 9,000 millones de pesos anuales.

Hasta ahora se han entregado 6,000 viviendas sociales nuevas y hay otras 7,000 en construcción. Además, este año arrancará el primer programa de vivienda en renta para jóvenes de América Latina.

El programa de mejoramiento de vivienda ya alcanzó a 40,000 familias, mientras que más de 4,000 unidades habitacionales están siendo transformadas y mejoradas.

En materia educativa, la jefa de Gobierno anunció que se construirán tres nuevas universidades públicas en la periferia de la ciudad, además de cinco nuevas preparatorias en pueblos originarios y zonas alejadas.

La administración también destinó más de 14,000 millones de pesos a la educación y puso en marcha seis nuevos programas educativos. Entre ellos, destacó “1 2 3 por mi escuela”, con una inversión de más de 1,500 millones de pesos para renovar 782 escuelas públicas.

Seguridad, programas sociales y obras

Brugada informó que existen 40 Territorios de Paz, donde se concentran acciones en zonas con desigualdad social e incidencia delictiva. En estos territorios, agregó, se atienden a más de 1 millón de personas, con la participación de 27 secretarías e instituciones.

En materia social, señaló que la cobertura de programas sociales y apoyos directos aumentó 35% durante los dos años de gobierno y que este año llegarán a 2.6 millones de personas, con una inversión de 23,000 millones de pesos.

También destacó que desde el inicio de la administración se crearon 150,000 empleos formales, mientras que la oficina de empleo colocó a 50,000 personas. La agencia de atracción de inversiones, añadió, ya camptó proyectos por casi 300,000 millones de pesos y se entregó 33,000 microcréditos y servicios financieros a pequeñas empresas.

¿Quiénes acudieron a la Asamblea Informativa de Clara Brugada?

La Asamblea Informativa: Rendición de Cuentas de Clara Brugada reunió a representantes de los gobiernos federal y capitalino, así como de los poderes Legislativo y Judicial. Entre los asistentes destacó Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, quien acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum; también estuvieron Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia, y Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán.

Por la Ciudad de México acudieron Olivia Garza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino. También estuvieron presentes Lenia Batres y Silvina Espinosa, ministras de la Suprema Corte; Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, y Berta Alcalde Luján, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Asimismo participaron alcaldesas y alcaldes, legisladores y representantes de organismos autónomos.

El encuentro contó además con representantes de la ONU en México, colectivos de familias de personas desaparecidas, madres y padres buscadores, empresarios, académicos y organizaciones sociales. Al cierre, Brugada presentó a integrantes de su gabinete, entre ellos César Cravioto, Pablo Vázquez Camacho, Juan Pablo de Botton, Nadine Gasman y Raúl Basulto, además de representantes de la Guardia Nacional, Sedena y Marina.

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