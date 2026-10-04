También señaló que ya fueron entregados más de 300,000 metros cuadrados transformados en nuevas Utopías. Este año habrá 32 Utopías construidas o en proceso de construcción, mientras que el compromiso de la administración es llegar a 100 al finalizar el gobierno. De acuerdo con Brugada, las nuevas Utopías ya benefician a más de 2 millones de personas.
Entre los nuevos proyectos mencionó espacios en distintas alcaldías, entre ellos Hermanos Galeana, Tecomitl, Tláhuac, Parque Japón, Tepito, Jalalpa, Torres de Potrero, Agrícola Oriental, Eduardo Molina, Carmen Cerdán, Pensil, San Juan Ixtayopan, Granjas Navidad, Oceanía, Santa Martha y San Pedro Mártir.
Vivienda para jóvenes y más universidades
Brugada señaló que una de las primeras decisiones de su gobierno fue duplicar el presupuesto de vivienda, de 4,000 a 9,000 millones de pesos anuales.
Hasta ahora se han entregado 6,000 viviendas sociales nuevas y hay otras 7,000 en construcción. Además, este año arrancará el primer programa de vivienda en renta para jóvenes de América Latina.
El programa de mejoramiento de vivienda ya alcanzó a 40,000 familias, mientras que más de 4,000 unidades habitacionales están siendo transformadas y mejoradas.
En materia educativa, la jefa de Gobierno anunció que se construirán tres nuevas universidades públicas en la periferia de la ciudad, además de cinco nuevas preparatorias en pueblos originarios y zonas alejadas.
La administración también destinó más de 14,000 millones de pesos a la educación y puso en marcha seis nuevos programas educativos. Entre ellos, destacó “1 2 3 por mi escuela”, con una inversión de más de 1,500 millones de pesos para renovar 782 escuelas públicas.
Seguridad, programas sociales y obras
Brugada informó que existen 40 Territorios de Paz, donde se concentran acciones en zonas con desigualdad social e incidencia delictiva. En estos territorios, agregó, se atienden a más de 1 millón de personas, con la participación de 27 secretarías e instituciones.
En materia social, señaló que la cobertura de programas sociales y apoyos directos aumentó 35% durante los dos años de gobierno y que este año llegarán a 2.6 millones de personas, con una inversión de 23,000 millones de pesos.
También destacó que desde el inicio de la administración se crearon 150,000 empleos formales, mientras que la oficina de empleo colocó a 50,000 personas. La agencia de atracción de inversiones, añadió, ya camptó proyectos por casi 300,000 millones de pesos y se entregó 33,000 microcréditos y servicios financieros a pequeñas empresas.