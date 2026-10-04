De cara a la segunda mitad de su gobierno, Brugada también anunció nuevos proyectos de vivienda, educación y espacio público, entre ellos un programa de renta para jóvenes, tres universidades públicas y la meta de llegar a 100 Utopías al finalizar la administración.

El balance incluyó además nuevas acciones en movilidad, obras, atención social y recuperación de espacios en distintas zonas de la capital.

En Vivo | Acompáñame a la Asamblea Informativa donde daré Rendición de Cuentas de las Principales Acciones del Gobierno de la Ciudad de México. Vamos por más bienestar. Por más derechos. https://t.co/4RMy7M3DnW — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 4, 2026





Seguridad

En seguridad, señaló que junio, julio, agosto y septiembre registraron cuatro meses consecutivos con los homicidios en mínimos históricos. Afirmó que actualmente la Ciudad de México tiene el nivel de homicidios más bajo en 30 años y que, desde el inicio de su gobierno, los delitos de alto impacto se redujeron 24%, mientras que el robo de vehículos disminuyó 40%.

Como parte de la estrategia de seguridad, informó que fueron adquiridas 3,500 patrullas nuevas y que aumentó 50% el número de videocámaras, hasta superar las 120,000. También destacó que la Unidad de Policía Especializada en Delitos de Género ha atendido a casi 30,000 mujeres.

Nuevo plan para personas desaparecidas

Uno de los anuncios centrales fue la estrategia para la búsqueda de personas desaparecidas. Brugada afirmó que su principal compromiso con las familias es encontrar a sus seres queridos y garantizar justicia y verdad.

Como parte de las acciones, se instaló un Gabinete Metropolitano para que la búsqueda no tenga fronteras y se creó un Centro Integral de Atención para evitar que las familias tengan que acudir de oficina en oficina.

Además, se construye un Centro de Resguardo Temporal para la identificación digna de personas fallecidas no identificadas.