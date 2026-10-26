La beca Rita Cetina ya abrió registro para primaria y secundaria: la fecha límite para inscribirse al apoyo

“Nos encontramos en las asambleas para atender la beca Rita Cetina, tanto para el apoyo de compra de uniformes escolares para primaria como el apoyo bimestral para secundaria”, expresó León Trujillo en la Mañanera del Pueblo de este 19 de octubre.

¿Cómo registrar a mi hijo en la beca Rita Cetina?

El trámite se realiza en línea en la página oficial de la beca Rita Cetina en este enlace: https://www.becaritacetina.gob.mx/

Julio César León Trujillo recordó que para este proceso se necesita contar con una cuenta Llave MX para acelerar el proceso cuando realices tu registro.

2.- CURP certificada; en caso de no tenerla, se recomienda ir al Registro Civil más cercano para verificarla o sacarla en línea .

3.-Digitaliza en PDF o JPG los documentos para la solicitud: tu identificación oficial y comprobante de domicilio.

Documentos del padre, madre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial (digitalizada)

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses (digitalizado).

Del estudiante o estudiantes a registrar:

CURP

Clave del Centro de Trabajo de la escuela (CCT).

¿Cómo recupero mi cuenta en Llave MX?

El funcionario federal sugirió a los padres de familia que por alguna razón extraviaron la contraseña para acceder a la Llave MX, a comunicarse al teléfono 079 para que los guien y poder recuperarla; al mismo tiempo invitó a quien aún no la tramitan a hacerlo lo más pronto posible.

Antes de ingresar a la página oficial para crear tu cuenta, se debe tener a la mano los siguientes datos:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Código postal y nombre de la colonia de residencia

Número de teléfono celular

Correo electrónico

Crear una contraseña de acceso con mínimo 8 caracteres y tener una mayúscula, una minúscula y un número. Es importante escribirla en una libreta en donde se recuerde que se anotó este dato.

¿Es lo mismo la Llave MX y Llave CDMX?

No, la Llave CDMX es para 90 trámites hasta el momento el gobierno capitalino avaló, entre los que se encuentran:

Registro Mi Beca para Empezar

Trámites del Registro Civil

Servicios SEGIAGUA

Licencia para Conducir