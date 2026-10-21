La justicia mexicana bajo la mirada internacional: La expulsión de la CONATRIB

La CONATRIB reúne a las presidencias de los tribunales superiores de justicia de las 32 entidades federativas. Es un espacio de coordinación y representación de los poderes judiciales locales, cuya actividad está directamente relacionada con la vida cotidiana: en ellos se resuelven divorcios, controversias familiares, sucesiones, incumplimientos de contratos y numerosos procesos penales.

Su importancia deriva de esa representación. Permite que los tribunales locales intercambien experiencias, identifiquen problemas comunes y mantengan una interlocución conjunta con otras autoridades. Sus posicionamientos tienen peso institucional, aunque la organización no sustituye a los tribunales que la integran ni decide cómo deben resolver sus jueces.



La Unión Internacional de Magistrados es una organización profesional fundada en 1953 que agrupa asociaciones nacionales de personas juzgadoras. Uno de sus objetivos centrales es proteger la independencia judicial. Para pertenecer a ella, sus integrantes deben cumplir condiciones de independencia y apoliticidad respecto de los poderes políticos.

Tiene presencia en los cinco continentes y reúne asociaciones de países con distintas tradiciones jurídicas y sistemas políticos. Entre ellos están Alemania, Austria y Bélgica, en Europa; Canadá, Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, en América; Australia, en Oceanía, y Sudáfrica, en África. Sus integrantes son organizaciones profesionales de juzgadores. Sus decisiones expresan la posición de esas asociaciones, no la de los gobiernos de sus países.

Pertenecer a la UIM permite participar en una comunidad internacional que intercambia experiencias y examina las condiciones en las que trabajan los jueces, así como los riesgos que pueden afectar su autonomía.