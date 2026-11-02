María Montserrat Alvarado, la mexicana que hace historia al dirigir la comunicación del Vaticano

Fue nombrada en junio para dirigir el Dicasterio para la Comunicación, responsable de supervisar los servicios de prensa, radio y televisión del Vaticano, así como su oficina de prensa, una decisión que sorprendió incluso a la propia interesada.

Su nombramiento es efectivo desde este domingo 1 de noviembre. "No presenté ninguna candidatura ni fui seleccionada" mediante un proceso habitual, declaró en una entrevista con EWTN News.

Según explicó, se trató de "un nombramiento del Santo Padre", el papa León XIV, nacido en Estados Unidos.



EWTN News es la división de noticias de Eternal Word Television Network (EWTN), la mayor cadena católica de televisión de Estados Unidos. Fundada por una monja, se ha consolidado como una referencia para los católicos conservadores del país.

La relación entre la cadena y el Vaticano no siempre fue sencilla. El predecesor de León XIV, el papa argentino Francisco, criticó en varias ocasiones a medios católicos conservadores y llegó a lamentar la existencia de una "gran cadena de televisión católica que critica sin cesar al papa", en una aparente alusión a EWTN, aunque sin mencionarla explícitamente.

Algunos programas de la cadena se hicieron conocidos por sus críticas a Francisco, un pontífice reformista que generó resistencia entre sectores conservadores de la Iglesia, especialmente en Estados Unidos.

En aquella época, María Montserrat Alvarado, conocida como "Montse", trabajaba como presentadora de la cadena. En su nuevo cargo, que equivale a dirigir un ministerio, estará al frente de órganos como la agencia Vatican News, Radio Vaticana y el diario L'Osservatore Romano.