En el documental, Peña Nieto también relató que se encontraba en Canadá –iba de camino a Francia– cuando recibió la noticia y que, en un primer momento, pensó que no era real.

El exmandatario explicó que no regresó inmediatamente a México porque consideró que no había nada que hacer en ese momento... En su testimonio, además, describe a Guzmán Loera como una figura que se había convertido prácticamente en una leyenda del narcotráfico.

La conversación forma parte de una de las pocas entrevistas que Peña Nieto ha concedido desde que dejó la Presidencia en 2018, tras el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador.

Las omisiones del Altiplano y la fuga de ''El Chapo''

El primer capítulo de Operación Cisne Negro reconstruye cómo Guzmán Loera logró escapar del Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano. El documental expone las omisiones que hicieron posible la evasión, muestra cómo se construyó el túnel y recrea los movimientos del narcotraficante dentro del penal, incluida la destrucción de mamparas durante su huida.

El material también incluye imágenes inéditas de Guzmán Loera dentro de su celda y el testimonio del piloto que participó en su traslado después de que salió de prisión. En su relato, el aviador da a entender que no conocía el destino final del viaje que comenzó en San Juan del Río, Querétaro, desde donde el narcotraficante fue trasladado hacia otra zona del país.