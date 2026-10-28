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México

Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum: así defiende su gestión en el INE

El expresidente del INE sostuvo que el organismo fue una de las instituciones más auditadas del país durante su gestión.
mié 28 octubre 2026 05:21 PM
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En la imagen se ve el rostro de Lorenzo Córdova.
Lorenzo Córdova, expresidente del INE, ha sido crítico de las decisiones de los gobiernos morenistas. (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro )

Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró hoy que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no halló irregularidades relevantes durante su gestión... en respuesta a los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de hacer una revisión de su periodo al frente del INE.

''Durante mi presidencia (2014-2023),el INE fue una de las instituciones más auditadas del país por distintas instancias'', dijo Córdova en redes.

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El expresidente del INE destacó que las observaciones que halló la ASF en su periodo fueron atendidas en tiempo y forma. ''La última de esas auditorías (2022) salió sin ningún señalamiento'', indicó.

Córdova explicó que desde 2019, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, ''nombrado por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, por más que intentó, no encontró irregularidades relevantes y las pocas y menores que detectó las sancionó''.


De acuerdo con Córdova, al INE lo vigilan permanentemente los partidos ''y a pesar de la insistencia de Morena y de sus reiteradas acusaciones públicas sin sustento, nunca encontraron irregularidades''.

Lorenzo dijo que si de todas maneras quieren llevar a cabo nuevas auditorías, que las hagan.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la gestión de Lorenzo Córdova?

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a realizar una auditoría amplia al Instituto Nacional Electoral (INE), que abarque tanto la gestión de Lorenzo Córdova como la de Guadalupe Taddei, ante señalamientos de presuntas irregularidades en contrataciones y el uso de recursos públicos.

La mandataria sostuvo que la revisión no debe limitarse al último año, sino incluir los distintos periodos en los que señalaron posibles anomalías.

También pidió que se transparenten los contratos y se deslinden responsabilidades en caso de detectar irregularidades.

“Lo importante desde mi punto de vista es que se haga una auditoría muy amplia por parte de la Auditoría Superior de la Federación. No solo del último año, sino de todos los señalamientos que ha habido”, afirmó la presidenta durante la mañanera.

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Así respondió la presidenta, luego de que fue cuestionada sobre si la ASF o la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaron información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre empresas señaladas por presuntas irregularidades en contrataciones con el INE.

La mandataria también planteó que el órgano interno de control del INE entregue a la ASF la información que tenga sobre posibles irregularidades, con el propósito de facilitar una revisión integral de la institución.

Al ser cuestionada sobre si debe modificarse el funcionamiento de ese órgano, Sheinbaum señaló que corresponde a la Cámara de Diputados evaluar su permanencia o un eventual cambio, debido a que es la instancia que lo designa.

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Lorenzo Córdova Claudia Sheinbaum Sistema electoral INE

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