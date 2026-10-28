Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum: así defiende su gestión en el INE

El expresidente del INE destacó que las observaciones que halló la ASF en su periodo fueron atendidas en tiempo y forma. ''La última de esas auditorías (2022) salió sin ningún señalamiento'', indicó.

Córdova explicó que desde 2019, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, ''nombrado por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, por más que intentó, no encontró irregularidades relevantes y las pocas y menores que detectó las sancionó''.

Tras los señalamientos de @Claudiashein en el sentido de que la @ASF_Mexico debería auditar mi gestión al frente del @INEMexico , tratando de distraer la responsabilidad del oficialismo en relación con la crisis que hoy vive el INE, vale la pena recordar lo siguiente: (ABRO HILO) — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) October 28, 2026



De acuerdo con Córdova, al INE lo vigilan permanentemente los partidos ''y a pesar de la insistencia de Morena y de sus reiteradas acusaciones públicas sin sustento, nunca encontraron irregularidades''.

Lorenzo dijo que si de todas maneras quieren llevar a cabo nuevas auditorías, que las hagan.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la gestión de Lorenzo Córdova?

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a realizar una auditoría amplia al Instituto Nacional Electoral (INE), que abarque tanto la gestión de Lorenzo Córdova como la de Guadalupe Taddei, ante señalamientos de presuntas irregularidades en contrataciones y el uso de recursos públicos.

La mandataria sostuvo que la revisión no debe limitarse al último año, sino incluir los distintos periodos en los que señalaron posibles anomalías.

También pidió que se transparenten los contratos y se deslinden responsabilidades en caso de detectar irregularidades.

“Lo importante desde mi punto de vista es que se haga una auditoría muy amplia por parte de la Auditoría Superior de la Federación. No solo del último año, sino de todos los señalamientos que ha habido”, afirmó la presidenta durante la mañanera.