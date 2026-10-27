Checo Pérez llega a Reforma: dónde y cuándo será el show de Cadillac F1 en CDMX

¿Cuándo es el evento del

“Checo”

Pérez en Reforma?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció que desplegará 102 efectivos para la seguridad del show de este miércoles 28 de octubre.

El dispositivo de seguridad comenzará desde las primeras horas del miércoles 28 de octubre, mientras que el evento está programado para iniciar a las 10:00 horas.

La Secretaría de Seguridad recomendó a las personas que asistan considerar como alternativas viales los carriles laterales de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, así como el Eje 2 Poniente Florencia-Río Tíber, el Eje 3 Poniente Río Mississippi-Sevilla, las avenidas Insurgentes y Chapultepec, las calles Maestro Antonio Caso y James Sullivan, además del Circuito Interior.

Checo Pérez se presentará en la CDMX el fin de semana. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )





¿A qué hora inicia el evento del “Checo” Pérez en Reforma?

09:30 am Encuentro con de ''Checo Pérez'' con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

10:00 am Inicio del evento.

10:07 am Salida del auto de seguridad (safety car).

10:17 am Desfile autos Cadillac.

10:29 am Salida del auto de seguridad (safety car), video ''Checo'' preparándose.

10:35 am ''Checo'' demo run, corte de listón, inicio del recorrido (autoridades suben a la terraza).

11:14 am Segundo Demo Run de ''Checo''.

11:54 am Tercer Demo Run de ''Checo''.

12:26 pm Demo Run de despedida.

12:39 pm Paseo de ''Checo'' en auto convertible.

13:35 pm Fin del evento.