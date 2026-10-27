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México

Checo Pérez llega a Reforma: dónde y cuándo será el show de Cadillac F1 en CDMX

El piloto mexicano participará en el primer Show Run de Cadillac F1 Team, sobre un tramo de Paseo de la Reforma.
mar 27 octubre 2026 01:57 PM
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En la imagen se ve a Sergio Pérez sosteniendo un casco de Fórmula 1.
Miles de personas asistirán al Gran Premio de CDMX para ver al Checo Pérez. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Sergio Pérez, piloto mexicano conocido como “Checo” Pérez , participará en un espectáculo en la Ciudad de México antes del Gran Premio de la Fórmula 1 del fin de semana.

El evento “Primer Show Run de la Escudería Cadillac F1 Team” se llevará a cabo en la avenida Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, de la alcaldía Cuauhtémoc.

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¿Cuándo es el evento del

“Checo”

Pérez en Reforma?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció que desplegará 102 efectivos para la seguridad del show de este miércoles 28 de octubre.

El dispositivo de seguridad comenzará desde las primeras horas del miércoles 28 de octubre, mientras que el evento está programado para iniciar a las 10:00 horas.

La Secretaría de Seguridad recomendó a las personas que asistan considerar como alternativas viales los carriles laterales de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, así como el Eje 2 Poniente Florencia-Río Tíber, el Eje 3 Poniente Río Mississippi-Sevilla, las avenidas Insurgentes y Chapultepec, las calles Maestro Antonio Caso y James Sullivan, además del Circuito Interior.

Conferencia Checo Pérez
Checo Pérez se presentará en la CDMX el fin de semana. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )


¿A qué hora inicia el evento del “Checo” Pérez en Reforma?

09:30 am Encuentro con de ''Checo Pérez'' con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

10:00 am Inicio del evento.

10:07 am Salida del auto de seguridad (safety car).

10:17 am Desfile autos Cadillac.

10:29 am Salida del auto de seguridad (safety car), video ''Checo'' preparándose.

10:35 am ''Checo'' demo run, corte de listón, inicio del recorrido (autoridades suben a la terraza).

11:14 am Segundo Demo Run de ''Checo''.

11:54 am Tercer Demo Run de ''Checo''.

12:26 pm Demo Run de despedida.

12:39 pm Paseo de ''Checo'' en auto convertible.

13:35 pm Fin del evento.

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Tags

Fórmula 1 Gran Premio de México 2025 Sergio Pérez

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