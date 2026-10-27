Trabajadoras del IMSS protestarán en Reforma este martes; conoce los horarios y las posibles afectaciones viales

Otras concentraciones para este martes
Movimiento Pacífico por la Dignidad de la Práctica Ifa Orisa
- Hora: 10:00
- Lugar: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Londres No. 247, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
- Demanda: En el marco del “Día Internacional de la Libertad Religiosa”, se realizará una manifestación con la finalidad de exigir el cese inmediato a la discriminación, estigmatización y violencia religiosa, así como un marco de regulación, respeto y protección para garantizar el libre ejercicio de culto, sin amenazas a la integridad física, ni a los espacios sagrados
- Aforo: 60
Colectiva “Micelias”
- Hora: 12:00
- Lugar: Estación “Constitución de 1917”, línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. Ermita Iztapalapa, Col. Los Ángeles, Alc. Iztapalapa
- Demanda: Recaudación de víveres para las mujeres mazatecas que se encuentran en un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exigiendo la pronta cancelación de las órdenes de aprehensión contra sus compañeros mazatecos exiliados por defender el río Xangá Ndá Ge
- Aforo: 35
Plataforma 4:20
- Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero
- Hora: 12:00
- Lugar 1: Monumento a la Madre Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc
- Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez
- Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero
- Demanda: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica
- Aforo: 45
Asamblea Nacional de Trabajadores del Seguro Social
- Hora: 16:00
- Lugar: Sede del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Calz. de Tlalpan No. 1036, Col. Nativitas, Alc. Benito Juárez
- Demanda: Primer encuentro de trabajadores rumbo al Consejo Nacional de Representantes del Sector Salud, en el que se discutirá el plan de acción a seguir en demanda de mejores condiciones laborales, aumento salarial, basificación del personal, presupuesto y abasto de insumos
- Aforo: 120
Tejido Antifascista
- Hora: 16:00
- Lugar: Ángel de la Independencia Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
- Demanda: Acción colectiva anti brutalidad, en rechazo al uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas y la represión ejercida por parte de las autoridades del Estado durante las diferentes manifestaciones y marchas que se han realizado en el país. Además, exigen la disolución del cuerpo antimotines, así como la investigación y el castigo a los policías presuntamente responsables de los diversos casos de represión y tortura.
- Aforo: 150
Comunidad Autogestiva Organizada Subversiva “La Kaos”
- Hora: 17:00
- Lugar: Local de Tlate (Edificio Chihuahua) Av. Paseo de la Reforma y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc
- Demanda: Reunión para acordar los preparativos para la colocación de la ofrenda “Por la libertad y la memoria estudiantil en Tlatelolco”
- Aforo: 30
Unión General de Trabajadores de México
- Hora: 17:00
- Lugar: Sede de la Alcaldía Venustiano Carranza, Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 219, Col. Jardín Balbuena, Alc. Venustiano Carranza
- Demanda: En defensa de sus derechos laborales, así como por un salario justo e insumos suficientes para un servicio de calidad.
- Aforo: 80
Familiares y amigos de estudiante y activista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
- Hora: Durante el día
- Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Interior s/n, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán
- Demanda: Llevaran a cabo una olla comunitaria por el asesinato de estudiante activista ocurrido en octubre de 2011.
- Aforo: 20
Se recomienda anticipar los traslados y mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación de la SSC.