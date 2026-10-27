Trabajadoras del IMSS protestarán en Reforma este martes; conoce los horarios y las posibles afectaciones viales

De acuerdo a la agenda de movilizaciones compartida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para este martes 27 de octubre no se espera que se realice ninguna marcha. Sin embargo, las distintas concentraciones podrían generar afectaciones viales importantes en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Venustiano Carranza.

Las movilizaciones iniciarán alrededor de las 09:00 de la mañana, cuando familiares de un menor de edad víctima de hechos de tránsito se reúnan en los Juzgados Penales de la Ciudad de México con el objetivo de exigir justicia ante el hecho suscitado el pasado 22 de octubre de 2025.

Además, la Colectiva “Brujas Incansables” se concentrará en la estación Niños Héroes de la Línea 3 del Metro con el objetivo de movilizarse a Ciudad Judicial, donde se manifestarán para exigir transparencia y apego a la ley con la que operan los Centros de Convivencia Familiar Supervisada.

