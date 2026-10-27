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CDMX

Trabajadoras del IMSS protestarán en Reforma este martes; conoce los horarios y las posibles afectaciones viales

Para este martes se prevén hasta 11 concentraciones en distintos puntos de la CDMX, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones.
mar 27 octubre 2026 08:46 AM
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Personal jubilado, trabajadores y derechohabientes del IMSS realizan una marcha sobre el bulevar Díaz Ordaz, en Tijuana.
Trabajadoras de guarderías del IMSS se manifestarán en Reforma este martes. (Cuartoscuro/Karen Castañeda Virgen )

De acuerdo a la agenda de movilizaciones compartida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para este martes 27 de octubre no se espera que se realice ninguna marcha. Sin embargo, las distintas concentraciones podrían generar afectaciones viales importantes en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Venustiano Carranza.

Las movilizaciones iniciarán alrededor de las 09:00 de la mañana, cuando familiares de un menor de edad víctima de hechos de tránsito se reúnan en los Juzgados Penales de la Ciudad de México con el objetivo de exigir justicia ante el hecho suscitado el pasado 22 de octubre de 2025.

Además, la Colectiva “Brujas Incansables” se concentrará en la estación Niños Héroes de la Línea 3 del Metro con el objetivo de movilizarse a Ciudad Judicial, donde se manifestarán para exigir transparencia y apego a la ley con la que operan los Centros de Convivencia Familiar Supervisada.

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Trabajadoras del IMSS se concentrarán en Reforma

Para la tarde de este martes, trabajadoras de guarderías del IMSS realizarán un plantón frente a las Oficinas Centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 476, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

La concentración comenzará en punto de las 13:00 horas y se extenderá hasta las 15:30, cuando se lleve a cabo una plática informativa sobre el salario con expertos provenientes del Centro Multidisciplinario de Economía.

Esta movilización podría generar afectaciones viales importantes sobre Paseo de la Reforma, especialmente para quienes circulen en dirección al Ángel de la Independencia.

Trabajadores del IMSS salen a marchar en CDMX.
México

Trabajadores del IMSS anuncian otra marcha para el 30 de octubre; piden destitución de líder sindical

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¿Qué exigen las trabajadoras del IMSS?

El plantón tiene el objetivo de acordar las próximas actividades en defensa de un salario digno y prestaciones justas para todas las categorías. Además de la exigencia de plantillas suficientes y mejores condiciones de trabajo para el sector.

Estas acciones se suman a las movilizaciones previas realizadas por médicos del IMSS, quienes rechazaron el aumento salarial del 8% propuesto por las autoridades mexicanas, además de la mega marcha convocada para este 30 de octubre, donde se buscará realizar un Congreso Nacional Extraordinario con el objetivo de lograr la destitución de Rafael Olivos Hernández, líder sindical del IMSS.

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La movilización busca obtener salarios dignos y plantillas adecuadas. (YURI CORTEZ/AFP)

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Otras concentraciones para este martes

Movimiento Pacífico por la Dignidad de la Práctica Ifa Orisa

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Londres No. 247, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
  • Demanda: En el marco del “Día Internacional de la Libertad Religiosa”, se realizará una manifestación con la finalidad de exigir el cese inmediato a la discriminación, estigmatización y violencia religiosa, así como un marco de regulación, respeto y protección para garantizar el libre ejercicio de culto, sin amenazas a la integridad física, ni a los espacios sagrados
  • Aforo: 60

Colectiva “Micelias”

  • Hora: 12:00
  • Lugar: Estación “Constitución de 1917”, línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. Ermita Iztapalapa, Col. Los Ángeles, Alc. Iztapalapa
  • Demanda: Recaudación de víveres para las mujeres mazatecas que se encuentran en un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exigiendo la pronta cancelación de las órdenes de aprehensión contra sus compañeros mazatecos exiliados por defender el río Xangá Ndá Ge
  • Aforo: 35

Plataforma 4:20

  • Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero
  • Hora: 12:00
  • Lugar 1: Monumento a la Madre Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc
  • Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez
  • Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero
  • Demanda: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica
  • Aforo: 45

Asamblea Nacional de Trabajadores del Seguro Social

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Sede del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Calz. de Tlalpan No. 1036, Col. Nativitas, Alc. Benito Juárez
  • Demanda: Primer encuentro de trabajadores rumbo al Consejo Nacional de Representantes del Sector Salud, en el que se discutirá el plan de acción a seguir en demanda de mejores condiciones laborales, aumento salarial, basificación del personal, presupuesto y abasto de insumos
  • Aforo: 120
Imagen ilustrativa. Una mujer revisa un documento con la leyenda "Modalidad 40 IMSS" dentro de una oficina del IMSS, con el logotipo institucional visible al fondo.
México

Modalidad 40: Asegurados de 8 años, empresas fantasma y pensiones infladas, las irregularidades que cambiaron sus reglas

Tejido Antifascista

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Ángel de la Independencia Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
  • Demanda: Acción colectiva anti brutalidad, en rechazo al uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas y la represión ejercida por parte de las autoridades del Estado durante las diferentes manifestaciones y marchas que se han realizado en el país. Además, exigen la disolución del cuerpo antimotines, así como la investigación y el castigo a los policías presuntamente responsables de los diversos casos de represión y tortura.
  • Aforo: 150

Comunidad Autogestiva Organizada Subversiva “La Kaos”

  • Hora: 17:00
  • Lugar: Local de Tlate (Edificio Chihuahua) Av. Paseo de la Reforma y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc
  • Demanda: Reunión para acordar los preparativos para la colocación de la ofrenda “Por la libertad y la memoria estudiantil en Tlatelolco”
  • Aforo: 30

Unión General de Trabajadores de México

  • Hora: 17:00
  • Lugar: Sede de la Alcaldía Venustiano Carranza, Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 219, Col. Jardín Balbuena, Alc. Venustiano Carranza
  • Demanda: En defensa de sus derechos laborales, así como por un salario justo e insumos suficientes para un servicio de calidad.
  • Aforo: 80

Familiares y amigos de estudiante y activista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Interior s/n, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán
  • Demanda: Llevaran a cabo una olla comunitaria por el asesinato de estudiante activista ocurrido en octubre de 2011.
  • Aforo: 20

Se recomienda anticipar los traslados y mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación de la SSC.

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Ciudad de México Instituto Mexicano del Seguro Social Protesta

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