Los cinco días en que no habrá pagos de las Pensiones del Bienestar y qué pasará con tu depósito

¿Qué días no habrá depósitos de la Pensión Bienestar?

Los pagos arrancan el martes 3 de noviembre, ya que el lunes 2 es Día de Muertos, y tradicionalmente, los sábados y domingos de los meses que se destinan al pago de la Pensión del Bienestar, no hay depósitos.

Sábado 7 y domingo 8 de noviembre no hay depósitos

Sábado 14 y domingo 15 de noviembre no hay depósitos.

Además, este 2026 se atraviesa el día festivo el lunes 16 de noviembre, fecha que se recorre por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana que este año se cumplen 116 años.



💳 ¡Las #PensionesBienestar inician sus pagos en noviembre! 🗓️ Checa cuándo tendrás tu depósito si recibes la #PensiónMujeresBienestar, #PensiónAdultosMayores, #PensiónDiscapacidad o el Programa de #MujeresTrabajadoras. #SembrandoVida realizará su pago el día 11. 🌱 https://t.co/4KRl1kN5A9 — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 26, 2026

¿Qué días sí habrá pagos del Bienestar?

Día / Letra

Martes 3 de noviembre A

Miércoles 4 de noviembre B

Jueves 5 de noviembre C

Viernes 6 de noviembre C

Lunes 9 de noviembre D,E,F

Martes 10 de noviembre G

Miércoles 11 de noviembre G

Jueves 12 de noviembre H,I,J,K

Viernes 13 de noviembre L

Martes 17 de noviembre M

Miércoles 18 de noviembre M

Jueves 19 de noviembre N,Ñ,O

Viernes 20 de noviembre P,Q

Sábado 21 y domingo 22 de noviembre no hay pagos.

Lunes 23 de noviembre R

Martes 24 de noviembre R

Miércoles 25 de noviembre S

Jueves 26 de noviembre T,U,V

Viernes 27 de noviembre W,X,Y,Z