Los cinco días en que no habrá pagos de las Pensiones del Bienestar y qué pasará con tu depósito

Tras darse a conocer el calendario de la Secretaría de Bienestar con los días establecidos para el depósito de los apoyos económicos que hace el Gobierno federal a beneficiarios de distintos programas, hay algunas fechas en las que no se realizará debido a diferentes festividades que se tendrán durante noviembre.
La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que del 3 al 27 de noviembre se realizará el pago a los adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, madres trabajadoras, sembradoras y sembradores, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.
Publicidad
¿Qué días no habrá depósitos de la Pensión Bienestar?
Los pagos arrancan el martes 3 de noviembre, ya que el lunes 2 es Día de Muertos, y tradicionalmente, los sábados y domingos de los meses que se destinan al pago de la Pensión del Bienestar, no hay depósitos.
Sábado 7 y domingo 8 de noviembre no hay depósitos
Sábado 14 y domingo 15 de noviembre no hay depósitos.
Además, este 2026 se atraviesa el día festivo el lunes 16 de noviembre, fecha que se recorre por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana que este año se cumplen 116 años.
💳 ¡Las #PensionesBienestar inician sus pagos en noviembre! 🗓️ Checa cuándo tendrás tu depósito si recibes la #PensiónMujeresBienestar, #PensiónAdultosMayores, #PensiónDiscapacidad o el Programa de #MujeresTrabajadoras. #SembrandoVida realizará su pago el día 11. 🌱 https://t.co/4KRl1kN5A9
Los derechohabientes de las Pensiones para adultos mayores recibirán 6,400 pesos; de Mujeres Bienestar, 3,100 pesos; de Personas con Discapacidad, 3,300 pesos; las y los beneficiarios de los Programas para Madres Trabajadoras, 1,650 pesos; y de Sembrando Vida, 6, 450 pesos mensuales.
“Nosotros seguimos trabajando para que los recursos lleguen de manera directa sin intermediarios, directo a su Tarjeta de Bienestar para quienes tienen el derecho a recibirlos, están ejerciendo un derecho”, puntualizó Leticia Ramírez.
Este año el 20 de noviembre cae en viernes, por lo que el día festivo se recorre al lunes 16. En esta fecha se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana , fecha en que comenzó el levantamiento contra el régimen establecido en México. El movimiento, liderado por Francisco I. Madero, se levantó en armas contra el presidente Porfirio Díaz, quien había estado en el poder por más de 30 años.
Después de una serie de elecciones arregladas, supresión y censura, la gota que derramó el vaso fue la falsa declaración de las elecciones generales de 1910, que favorecieron a Madero.
Publicidad
Madero lanzó una revuelta contra el presidente Díaz en 1910. El famoso documento que contiene su declaración contra Díaz, titulado “El Plan de San Luis Potosí” es también el origen de una de las ideas políticas más fuertes de México, “sufragio efectivo, no reelección”, que se traduce como “sufragio efectivo, sin reelecciones”. También se convirtió en una proclamación pública de apoyo a los rebeldes.