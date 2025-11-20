¿Qué se conmemora el 20 de noviembre?

El 20 de noviembre se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, fecha en que comenzó el levantamiento contra el régimen establecido en México. El movimiento, liderado por Francisco I. Madero, se levantó en armas contra el presidente Porfirio Díaz, quien había estado en el poder por más de 30 años.

Después de una serie de elecciones arregladas, supresión y censura, la gota que derramó el vaso fue la falsa declaración de las elecciones generales de 1910, que favorecieron a Madero.

Madero lanzó una revuelta contra el presidente Díaz en 1910. El famoso documento que contiene su declaración contra Díaz, titulado “El Plan de San Luis Potosí” es también el origen de una de las ideas políticas más fuertes de México, “sufragio efectivo, no reelección”, que se traduce como “sufragio efectivo, sin reelecciones”. También se convirtió en una proclamación pública de apoyo a los rebeldes.

Líderes de la Revolución mexicana

Al esfuerzo se unieron muchos más líderes, como Francisco Villa y Venustiano Carranza, y obtuvo el apoyo de los mexicanos adinerados que fueron los más afectados por las fallidas políticas económicas de Díaz.

A raíz de este conflicto, Díaz renunció al año siguiente, poniendo fin a su reinado de tres décadas en la nación. Aunque la revolución fue un éxito, el país no conoció la paz hasta una década después, cuando Carranza llegó al poder en mayo de 1917.