Calendario de las Pensiones del Bienestar correspondiente al último bimestre de este 2026

La titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario del pago de las Pensiones del Bienestar, que corresponde al bimestre noviembre-diciembre, y que será la última dispersión de este 2026.

En la Mañanera del Pueblo, la funcionaria federal recordó que el dinero de los distintos programas del Bienestar se recibe en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día porque el apoyo permanece en la tarjeta.