Autoridades encuentran huellas de dinosaurios en Apatzingán, Michoacán

¿De qué tipo de dinosaurios son las huellas halladas en Michoacán?

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, dijo que estas huellas nos acercan a una historia del territorio mexicano de hace millones de años.

El INAH informó que el descubrimiento se derivó de un aviso de los habitantes de San Juan de los Plátanos, a quienes reconocieron por su participación.

La autoridad señaló que su compromiso ''es estudiar y proteger este patrimonio con rigor científico, para ampliar nuestro conocimiento sobre la vida que existió en México y conservar esta evidencia para las futuras generaciones''.

#ÚLTIMAHORA 🚨 INAH confirma descubrimiento de 50 huellas de dinosaurios en Apatzingán, Michoacán • Fueron localizadas en el lecho de un arroyo, por pobladores de la comunidad de San Juan de los Plátanos... Entérate: https://t.co/JAq22h96ud 📸CINAH Michoacán. https://t.co/zZRGUrHkKK — INAH (@INAHmx) October 26, 2026



Luego de que pobladores avisaron al instituto de la presencia de huellas de ''animales gigantes'', el investigador del Centro INAH Michoacán, Raymundo Cervantes Barriga, acudió al sitio hacer el dictamen y confirmó que se trata de pisadas de dinosaurios herbívoros y carnívoros, de talla mediana y grande.

El INAH dijo que los hallazgos se han registrado en un rango de 40 metros cuadrados de extensión, sobre una plataforma de roca sedimentaria, en el borde del río.

La evidencia indica que ''se trata de una serie de huellas perteneciente a distintas especies, la cual podría extenderse varios metros más. Las dimensiones de las icnitas varían entre los 12 y los 48 centímetros de longitud, y anchura de hasta 30 centímetros'', detalló la autoridad.