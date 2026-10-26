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México

Autoridades encuentran huellas de dinosaurios en Apatzingán, Michoacán

Especialistas del INAH localizaron las huellas en el cauce de un arroyo de Apatzingán, uno de los municipios más grandes de Michoacán.
lun 26 octubre 2026 07:54 PM
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En la imagen se observa una de las huellas encontradas por autoridades en Michoacán.
Las huellas serán resguardadas por autoridades federales. (Foto: Especial )

Autoridades hallaron 50 huellas fosilizadas de dinosaurios de diversas especies que habitaron hace 65 millones de años una parte del actual territorio de Michoacán.

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) encontraron las huellas en el cauce de un arroyo, en la comunidad de San Juan de los Plátanos, municipio de Apatzingán.

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¿De qué tipo de dinosaurios son las huellas halladas en Michoacán?

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, dijo que estas huellas nos acercan a una historia del territorio mexicano de hace millones de años.

El INAH informó que el descubrimiento se derivó de un aviso de los habitantes de San Juan de los Plátanos, a quienes reconocieron por su participación.

La autoridad señaló que su compromiso ''es estudiar y proteger este patrimonio con rigor científico, para ampliar nuestro conocimiento sobre la vida que existió en México y conservar esta evidencia para las futuras generaciones''.


Luego de que pobladores avisaron al instituto de la presencia de huellas de ''animales gigantes'', el investigador del Centro INAH Michoacán, Raymundo Cervantes Barriga, acudió al sitio hacer el dictamen y confirmó que se trata de pisadas de dinosaurios herbívoros y carnívoros, de talla mediana y grande.

El INAH dijo que los hallazgos se han registrado en un rango de 40 metros cuadrados de extensión, sobre una plataforma de roca sedimentaria, en el borde del río.

La evidencia indica que ''se trata de una serie de huellas perteneciente a distintas especies, la cual podría extenderse varios metros más. Las dimensiones de las icnitas varían entre los 12 y los 48 centímetros de longitud, y anchura de hasta 30 centímetros'', detalló la autoridad.

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De manera preliminar y por la morfología de las pisadas (tamaño, forma, número de dedos y profundidad), el paleontólogo las atribuye a tres familias de dinosaurio: una carnívora de terópodos, de gran tamaño, de hasta cuatro metros de altura, posiblemente, la de los tiranosáuridos, caracterizada por su huella de tres dedos, explicó.

El INAH detalló que otra corresponde a dinosaurios más pequeños, de hasta dos metros de altura, similares a los raptores (Dromaeosauridae), de tres dedos; y a una herbívora, del tipo pico de pato (Hadrosauridae), que pudieron llegar a medir cuatro metros de altura, cuya huella deja ver tres dedos y extremos redondeados.

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Dinosaurios Michoacán Cultura

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