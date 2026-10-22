Esta cifra contrasta con la de los hogares que también tienen población de entre cinco y 17 años, pero ningún integrante en situación de trabajo infantil. En estos hogares, el 77.4% reportó que experimentó problemas graves o muy graves, lo que representa una proporción 5.9 puntos porcentuales menor.

¿Qué problemas reportaron los hogares con trabajo infantil?

Entre los problemas que aquejan a los hogares con trabajo infantil se enlistan temas sociales, personales, económicos y hasta climáticos, como la pérdida de empleo, la inflación, la pérdida de cosechas, la enfermedad o muerte de un integrante de la familia y las sequías o inundaciones.

Según la ENTI, los tres problemas más frecuentes en 2025 fueron: los precios elevados de los productos alimenticios, que afectó a 48.4% de los hogares, enfermedad grave o accidente de un miembro del hogar, con impacto en 15.9%, y las pérdidas de ingresos por un trabajo remunerado, con 13.9%.

La sequía y la falta de lluvias o la inseguridad delictiva no se enlistan entre los problemas más relevantes, pero si le atañen a un alto número de hogares con población de entre cinco y 17 años que trabaja. El primero golpea a medio millón de hogares con 506,472 reportes en los datos tabulados del Inegi, mientras que por violencia se reportaron 309,297 viviendas afectadas.

(Elaboración propia)





Entre los demás problemas, aunque con un impacto menor, se presentan inundaciones o exceso de lluvias, pérdida de cultivos por plagas, quiebra de un negocio familiar, precios elevados de los insumos agrícolas, pérdida de animales de corral por enfermedades, divorcio o separación, suspensión de apoyos económicos, entre otros.