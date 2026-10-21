En contraste, Sinaloa es la entidad mejor ubicada en la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) pues su tasa ocupa el último lugar en la lista de los 32 estados, con 5.4; la sigue Baja California con 5.8; Coahuila con 7; Ciudad de México con 8 y Nuevo León con 8.5.

¿Cuántos niños trabajan y quiénes son los más afectados?

En México, 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil hasta 2025, lo que representa el 12.6% de la población de ese grupo de edad, según el Inegi.

La cifra muestra una disminución respecto a 2022, cuando se registraron 3.7 millones de menores en esa condición, equivalentes al 13.1% de la población de entre cinco y 17 años.

En México, de los 28.4 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años, 1.6 millones realizaron alguna ocupación no permitida. Entre estas actividades se encuentran labores agropecuarias, minería, construcción y comercio informal, así como trabajos en alturas, bares, cantinas y basureros, o durante jornadas nocturnas.

Además, 1.7 millones de menores se dedicaron a los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, es decir, trabajaron en horarios prolongados, con exposición a químicos o a quemaduras o que les implican un esfuerzo no apto para su edad.

Por su parte, 200,000 niñas, niños y adolescentes, equivalentes al 0.8% de la población de entre cinco y 17 años, combinaron una ocupación no permitida con quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Este grupo concentró a la población infantil en una situación de mayor vulnerabilidad.