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México

Estados con más trabajo infantil en México: Guerrero y Oaxaca tienen la tasa más alta

El trabajo infantil afecta de manera desigual al país: Guerrero registra la tasa más alta, con 22.6%, mientras Sinaloa presenta la más baja, con 5.4%.
mié 21 octubre 2026 01:25 PM
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Sinaloa registra la tasa más baja de trabajo infantil, con 5.4, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI). (Misael Valtierra/Cuartoscuro)

El trabajo infantil no se distribuye igual en el país: Guerrero, Oaxaca y Chiapas registran las tasas más altas, por encima del promedio nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Guerrero encabeza el trabajo infantil con una tasa de 22.6; le sigue Oaxaca con 20.9; Chiapas con 20.3; Veracruz con 17.3 y Campeche con 16.7.

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En contraste, Sinaloa es la entidad mejor ubicada en la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) pues su tasa ocupa el último lugar en la lista de los 32 estados, con 5.4; la sigue Baja California con 5.8; Coahuila con 7; Ciudad de México con 8 y Nuevo León con 8.5.

¿Cuántos niños trabajan y quiénes son los más afectados?

En México, 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil hasta 2025, lo que representa el 12.6% de la población de ese grupo de edad, según el Inegi.

La cifra muestra una disminución respecto a 2022, cuando se registraron 3.7 millones de menores en esa condición, equivalentes al 13.1% de la población de entre cinco y 17 años.

En México, de los 28.4 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años, 1.6 millones realizaron alguna ocupación no permitida. Entre estas actividades se encuentran labores agropecuarias, minería, construcción y comercio informal, así como trabajos en alturas, bares, cantinas y basureros, o durante jornadas nocturnas.

Además, 1.7 millones de menores se dedicaron a los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, es decir, trabajaron en horarios prolongados, con exposición a químicos o a quemaduras o que les implican un esfuerzo no apto para su edad.

Por su parte, 200,000 niñas, niños y adolescentes, equivalentes al 0.8% de la población de entre cinco y 17 años, combinaron una ocupación no permitida con quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Este grupo concentró a la población infantil en una situación de mayor vulnerabilidad.

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¿Quiénes son los niños y niñas más afectados por trabajo infantil?

La población indígena y afrodescendiente es el sector más afectado por el trabajo infantil.

Mientras la tasa nacional de trabajo infantil es de 12.6%, entre la población indígena se duplica al 24.9%, con 364,000 menores impactados por este fenómeno y entre la población afrodescendiente llega al 15.6%, con 81 mil infantes afectados.

Mientras que la tasa nacional de trabajo infantil se sitúa en 12.6%, entre la población indígena casi se duplica, al alcanzar el 24.9%, lo que representa a 364,000 niñas, niños y adolescentes. Entre la población afrodescendiente la proporción es de 15.6%, con 81,000 menores afectados por este fenómeno.

En ambos grupos los niños y los adolescentes fueron los más ocupados. Y, en contraste, los menores con discapacidad se ubican por debajo de la tasa nacional, pues en todo el país, 76 mil niños, niñas y adolescentes de este sector se encontraban en condición de trabajo infantil.

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En ambos grupos de población, los niños y adolescentes concentraron la mayor participación en actividades laborales. En contraste, la tasa de trabajo infantil entre niñas, niños y adolescentes con discapacidad se ubicó por debajo del promedio nacional. En total, 76,000 menores de este sector se encontraban en situación de trabajo infantil en el país.

El Inegi define trabajo infantil como toda actividad que priva a los menores de su infancia y afecta su desarrollo físico y mental. La encuesta se llevó a cabo del 6 de octubre del 2025 al 2 de enero del 2026 en 78,342 viviendas.

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Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía Trabajo infantil

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