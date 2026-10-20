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México

SCJN atrae amparos del caso María Elena Ríos: qué significa y por qué pueden repetir el juicio

La Suprema Corte atrajo varios amparos del caso de la saxofonista María Elena Ríos. Decidirá si es necesario repetir el juicio en contra de los presuntos autores intelectuales.
mar 20 octubre 2026 04:52 PM
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María Elena Ríos, saxofonista y activista
María Elena Ríos confía en que la SCJN falle a su favor al analizar los amparos ligados a su caso de violencia ácida. (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

A siete años del ataque con ácido que casi le quita la vida a María Elena Ríos , el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con siete votos a favor y uno en contra, el Pleno ejerció la Facultad de Atracción 566/2026 y atrajo varios amparos ligados al caso.

Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado priista señalado como autor intelectual, y sus coacusados Rubén Loaeza y Rubicel Hernández buscan quedar absueltos en definitiva del feminicidio en grado de tentativa cometido el 9 de septiembre de 2019.

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No obstante, María Elena Ríos confió en que las ministras y los ministros respalden a las víctimas de violencia ácida y sienten un precedente que trascienda su caso y beneficie a todas las mujeres sobrevivientes de violencia extrema en el país.

¿Qué espera María Elena Ríos de la SCJN?

En entrevista con Expansión Política, la activista por los derechos de las mujeres dice que espera de la Corte una oportunidad para repetir su juicio oral, el cual ya se llevó a cabo; sin embargo, acusó que estuvo plagado de irregularidades.

“La Corte tiene que emitir una resolución y lo que yo espero es que se invaliden los amparos de Juan Antonio Vera Carrizal y los implicados. Ellos piden que se quede firme la absolución, pero si se las niegan, entonces repondrían mi etapa de juicio oral”, explica.

Para María Elena, la decisión es clave en su proceso, pues permitiría que tanto ella, como víctima directa, como su madre, en calidad de víctima indirecta, rindan de nuevo su declaración y que esta sea valorada con perspectiva de género.

“Los testigos y los peritos también tendrían que volver a hacerlo (a declarar), pero la reposición del proceso me da mucha esperanza. Lo que queremos es una sentencia condenatoria para mi agresor y los otros autores del crimen”, detalla.

La saxofonista espera que la Corte determine que su caso sea juzgado por un tribunal tripartito, integrado por tres jueces, una figura que ha solicitado desde el inicio del proceso y que, sostiene, permitiría garantizar la objetividad y la imparcialidad en la valoración de las pruebas.

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¿Por qué la Corte ahora atrae el caso de María Elena Ríos?

La clave se remonta a 2024. En agosto de ese año, el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a los tres implicados en el ataque de violencia ácida. No obstante, el mismo día fue suspendido al advertir que pudo incurrir en faltas graves y actos de corrupción.

Quien entró en su lugar fue la jueza sustituta María Antonia Esteva Domínguez, quien anuló esa etapa del proceso.

El argumento fue que ella no presenció las audiencias del juicio oral y que no podía redactar la sentencia escrita. Así que dejó sin efecto la absolución y ordenó reponer todo el proceso .

En contra esa reposición se ampararon Vera Carrizal y los otros dos acusados. Originalmente, los recursos llegaron a la Fiscalía General de la República y esta institución solicitó al Supremo Tribunal que los analizara por la “pérdida de confianza en las autoridades de Oaxaca”.

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En mayo la Corte rechazó atraer los amparos del caso, pero finamente la propia María Elena Ríos, con su derecho de víctima directa, se acercó a la SCJN para pedir su intervención, confiando en que, en lugar de beneficiar a los presuntos responsables, las y los ministros resuelvan a su favor

Este 19 de octubre los ministros aceptaron atraer y analizar los amparos. “La defensa del agresor no quería que la Corte conociera mi asunto, según ellos no era un tema relevante ni suficientemente grave, intentaron impedir que llegara, pero no lograron”, celebró.

Atraen Ministros amparos del caso María Elena Ríos

Lo que va a resolver la SCJN, explicó la ministra Loretta Ortiz Ahlf, es si una jueza sustituta puede anular un juicio y qué alcances tiene el principio de inmediación, es decir, la regla del sistema acusatorio que obliga a que el juez que juzga sea el mismo que ve las pruebas.

Como precisó el presidente Hugo Aguilar Ortiz, el Pleno no resolverá el fondo; es decir, no dirá si Vera Carrizal y los dos coacusados, son culpables o inocentes; sin embargo, la Corte si validará la anulación o determinará si el juicio oral se repite desde cero.

Si las y los ministros declaran ilegal la resolución de la jueza Esteva, la absolución quedaría firme, pero si determina que fue legal, se abre otra puerta para María Elena Ríos, y para que Vera Carrizal reciba sentencia condenatoria, así como una pena de hasta 50 años de prisión, en un nuevo juicio.

El proyecto será elaborado por un ministro ponente y luego votado por el Pleno. La decisión que tomen, sentará un precedente sobre violencia ácida y el debido proceso en casos de violencia de género.

Malena afirma que su seguridad corre peligro

María Elena denunció que la absolución de 2024 se dio tras un presunto soborno de 25 millones de pesos y que desde 2019 es blanco de amenazas, persecución, difamación y diversas agresiones a manos de la familia de Vera Carrizal.

“Han llegado drones a mi nuevo domicilio y los de mi familia. No solo me obligaron a desplazarme de Oaxaca a la Ciudad de México, sino que me han obligado a moverme de un domicilio a otro por el temor de ser más vulnerada”, revela.

La joven es beneficiaria del mecanismo de protección, pero hace un llamado a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a atender sus llamados de ayuda, pues advierte que el hostigamiento y las agresiones no cesan.

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Corte Jueces Violencia de género

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