SCJN atrae amparos del caso María Elena Ríos: qué significa y por qué pueden repetir el juicio

En mayo la Corte rechazó atraer los amparos del caso, pero finamente la propia María Elena Ríos, con su derecho de víctima directa, se acercó a la SCJN para pedir su intervención, confiando en que, en lugar de beneficiar a los presuntos responsables, las y los ministros resuelvan a su favor
Este 19 de octubre los ministros aceptaron atraer y analizar los amparos. “La defensa del agresor no quería que la Corte conociera mi asunto, según ellos no era un tema relevante ni suficientemente grave, intentaron impedir que llegara, pero no lograron”, celebró.
Atraen Ministros amparos del caso María Elena Ríos
Lo que va a resolver la SCJN, explicó la ministra Loretta Ortiz Ahlf, es si una jueza sustituta puede anular un juicio y qué alcances tiene el principio de inmediación, es decir, la regla del sistema acusatorio que obliga a que el juez que juzga sea el mismo que ve las pruebas.
Como precisó el presidente Hugo Aguilar Ortiz, el Pleno no resolverá el fondo; es decir, no dirá si Vera Carrizal y los dos coacusados, son culpables o inocentes; sin embargo, la Corte si validará la anulación o determinará si el juicio oral se repite desde cero.
Si las y los ministros declaran ilegal la resolución de la jueza Esteva, la absolución quedaría firme, pero si determina que fue legal, se abre otra puerta para María Elena Ríos, y para que Vera Carrizal reciba sentencia condenatoria, así como una pena de hasta 50 años de prisión, en un nuevo juicio.
El proyecto será elaborado por un ministro ponente y luego votado por el Pleno. La decisión que tomen, sentará un precedente sobre violencia ácida y el debido proceso en casos de violencia de género.