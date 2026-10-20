SCJN atrae amparos del caso María Elena Ríos: qué significa y por qué pueden repetir el juicio

No obstante, María Elena Ríos confió en que las ministras y los ministros respalden a las víctimas de violencia ácida y sienten un precedente que trascienda su caso y beneficie a todas las mujeres sobrevivientes de violencia extrema en el país.

¿Qué espera María Elena Ríos de la SCJN?

En entrevista con Expansión Política, la activista por los derechos de las mujeres dice que espera de la Corte una oportunidad para repetir su juicio oral, el cual ya se llevó a cabo; sin embargo, acusó que estuvo plagado de irregularidades.

“La Corte tiene que emitir una resolución y lo que yo espero es que se invaliden los amparos de Juan Antonio Vera Carrizal y los implicados. Ellos piden que se quede firme la absolución, pero si se las niegan, entonces repondrían mi etapa de juicio oral”, explica.

Para María Elena, la decisión es clave en su proceso, pues permitiría que tanto ella, como víctima directa, como su madre, en calidad de víctima indirecta, rindan de nuevo su declaración y que esta sea valorada con perspectiva de género.

“Los testigos y los peritos también tendrían que volver a hacerlo (a declarar), pero la reposición del proceso me da mucha esperanza. Lo que queremos es una sentencia condenatoria para mi agresor y los otros autores del crimen”, detalla.

La saxofonista espera que la Corte determine que su caso sea juzgado por un tribunal tripartito, integrado por tres jueces, una figura que ha solicitado desde el inicio del proceso y que, sostiene, permitiría garantizar la objetividad y la imparcialidad en la valoración de las pruebas.