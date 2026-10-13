La SCJN respalda las restricciones a la comida chatarra en todos los niveles escolares

La empresa aseguraba que las autoridades excedieron sus facultades al establecer restricciones mediante lineamientos administrativos, sin que existiera una base legal suficiente para imponerlas. También alegó afectaciones a las libertades de trabajo, industria y comercio, así como a la competencia económica.

Por ello señaló posibles vulneraciones a la seguridad jurídica, la igualdad y la no discriminación. Además, cuestionó los efectos de las medidas sobre contratos existentes y planteó que las restricciones podían afectar a estudiantes, incluidos los derechos relacionados con la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes y el libre desarrollo de la personalidad de estudiantes universitarios.

Sin embargo, en el proyecto aprobado, el cual fue elaborado por la ministra María Estela Ríos González, se argumentó que los lineamientos desarrollan facultades previstas en la legislación educativa y regulan los productos que pueden venderse dentro de las escuelas, sin prohibir de manera general la actividad comercial de las empresas, por el amparo fue rechazado.

La resolución también sostuvo que no se acreditó una vulneración de derechos adquiridos por la existencia de contratos previos. Además, señaló que una empresa no puede reclamar en nombre propio derechos personales que corresponden a los estudiantes.

🛑Los amparos fueron interpuestos por Embotelladora Las Margaritas y Embotelladora del Fuerte (subsidiarias de Coca-Cola), Maison Kayser y Mega Vending de México.



Y su objetivo es eliminar la restricción de vender productos con sellos de advertencia en planteles escolares.

🔗… — Actúa por la salud (@actuaporlasalud) October 12, 2026

El segundo expediente 91/2026, correspondió a una empresa que proporcionaba alimentos y bebidas en planteles de educación media superior y superior.

La compañía señaló que mantenía contratos con instituciones educativas para vender o publicitar productos con sellos de advertencia en el etiquetado frontal. Argumentó que las restricciones afectaban sus libertades de trabajo, industria y comercio, además de modificar las condiciones bajo las cuales desarrollaba sus actividades.

También sostuvo que las nuevas reglas vulneraban sus expectativas legítimas y que las autoridades pudieron optar por medidas menos restrictivas. Otro de sus cuestionamientos fue que las limitaciones se extendieran a niveles educativos superiores, donde estudian personas adultas.

Sin embargo en el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama y aprobado este martes por el pleno de la Corte se respaldó que las reglas se apliquen en todo el Sistema Educativo Nacional, no solamente en escuelas de educación básica.

La ministra resaltó en el proyecto que la protección de la salud y la promoción de una alimentación adecuada también son relevantes en los espacios universitarios y que la edad de los estudiantes no elimina las responsabilidades de las instituciones educativas respecto de las condiciones de alimentación dentro de sus instalaciones.

El tercer asunto discutido este martes fue el amparo 183/2026 que otra empresa promovió y en el que también impugnó las disposiciones sobre las restricciones a la comercialización de alimentos y bebidas chatarras en las escuelas.

Entre sus argumentos sostuvo que las reglas vulneraban la libertad de comercio, la seguridad jurídica, la igualdad y la no discriminación. También alegó que afectaban el libre desarrollo de la personalidad de estudiantes adultos y que las autoridades no habían justificado suficientemente la necesidad y proporcionalidad de las medidas.

La compañía cuestionó, además, que las disposiciones pudieran modificar el régimen aplicable a productos regulados por otras normas sanitarias y de etiquetado.

En primera instancia, un juzgado había concedido el amparo el 8 de diciembre de 2025, al considerar que la restricción en universidades afectaba la libertad de comercio. La SEP impugnó esa decisión, por lo que el asunto llegó a la Suprema Corte, en donde finalmente los ministros rechazaron dicho amparo.

El proyecto de la ministra María Estela Ríos González aprobado propuso así revocar la sentencia que había concedido el amparo y negar la protección a la empresa.

La resolución sostuvo que las disposiciones no representan una prohibición absoluta del comercio, sino una regulación de las ventas dentro de los planteles. También consideró que la empresa no podía invocar como propio el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes.

Durante la discusión, algunos ministros plantearon la conveniencia de analizar expresamente la proporcionalidad de las medidas: si son adecuadas y necesarias para alcanzar el objetivo de salud pública y si los beneficios que persiguen justifican las restricciones comerciales.