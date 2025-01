La saxofonista María Elena Ríos protesta en evento de Sheinbaum

La saxofonista María Elena Ríos burló la seguridad en un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum para protestar contra el gobernador Salomón Jara por la presunta liberación de su agresor Juan Vera Carrizal.

“El día de hoy, presidenta, quiero decirle que me rindo, me rindo, gobernador. Usted y Juan Vera Carrizal ganan. Juan Vera Carrizal no está en el hospital”, afirmó desde el atril donde minutos antes la presidenta había dirigido un mensaje por la inauguración de la carretera Mitla-Tehuantepec en San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca.