En el accidente también murieron dos integrantes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. El operativo permitió localizar un laboratorio clandestino dedicado a producir drogas sintéticas y, posteriormente, provocó una investigación sobre la participación de los estadounidenses y la coordinación entre las autoridades estatales y federales.

Richard Johnston combatió en Afganistán

Johnston nació el 30 de noviembre de 1990 en Washington, DC. En 2013 se graduó de la Universidad de Virginia, donde estudió Historia y chino mandarín. Después comenzó su carrera como oficial del Ejército estadounidense, donde alcanzó el grado de capitán.

En 2016 participó en la Operación Freedom Sentinel en Afganistán. Como jefe de pelotón de la 25.ª División de Infantería, realizó operaciones antiterroristas y apoyó el entrenamiento de las fuerzas de seguridad afganas.

Más adelante, Johnston superó el curso de preparación de las Fuerzas Especiales y obtuvo la boina verde. Como comandante de destacamento, dirigió al equipo SFOD-A 1333 en ejercicios de entrenamiento en el sudeste asiático. También fue enviado a Filipinas, donde trabajó con fuerzas de seguridad locales para combatir organizaciones terroristas.



Su formación incluyó cursos de Rangers, asalto aéreo, paracaidismo y buceo de combate, entre otros. Tras dejar el Ejército, continuó trabajando para el Gobierno de Estados Unidos en regiones como Medio Oriente, África, Asia Oriental y el hemisferio occidental.

Johnston hablaba chino mandarín y aprendió español por su cuenta para facilitar su trabajo en distintos países. Murió a los 35 años en el operativo en Chihuahua.